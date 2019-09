Stretta finale sui sottosegretari Dentro D' Uva | Buffagni | Fiano e

Stretta finale sulla squadra : Roma, 3 set. (AdnKronos) – Stretta finale sulla squadra di governo. Con il al nuovo esecutivo, il timing si fa serrato sulla composizione della lista che il premier incaricato Giuseppe Conte potrebbe portare forse già domani in mattinata al Quirinale. Un puzzle su cui i lavori sono in corso e potrebbero continuare fino a tarda notte ma, a quanto si apprende da fonti parlamentari, al momento sarebbe in ascesa l’ipotesi di Dario ...

Stretta finale sulla squadra : Roma, 3 set. (AdnKronos) – Stretta finale sulla squadra di governo. Con il al nuovo esecutivo, il timing si fa serrato sulla composizione della lista che il premier incaricato Giuseppe Conte potrebbe portare forse già domani in mattinata al Quirinale. Un puzzle su cui i lavori sono in corso e potrebbero continuare fino a tarda notte ma, a quanto si apprende da fonti parlamentari, al momento sarebbe in ascesa l’ipotesi di Dario ...

Governo : Stretta finale su squadra - Franceschini verso Difesa - Di Maio agli Esteri/Adnkronos : Roma, 3 set. (Adnkronos) – stretta finale sulla squadra di Governo. Con il ‘plebiscito’ di Rousseau al nuovo esecutivo, il timing si fa serrato sulla composizione della lista che il premier incaricato Giuseppe Conte potrebbe portare forse già domani in mattinata al Quirinale. Un puzzle su cui i lavori sono in corso e potrebbero continuare fino a tarda notte ma, a quanto si apprende da fonti parlamentari, al momento ...

Governo : Stretta finale su squadra - Franceschini verso Difesa - Di Maio agli Esteri/Adnkronos (2) : (Adnkronos) – Casella però, quella delle Infrastrutture, ambita anche dal capogruppo M5S al Senato, Stefano Patuanelli che, in alternativa, potrebbe andare ai Rapporti con il Parlamento. “Ora che si è svolto il voto di Rousseau e con percentuali di quel tipo a favore del Governo -osservano fonti parlamentari Pd- i 5 Stelle hanno un’arma in meno nella trattativa”. Si rafforzano intanto le voci su un tecnico al ...

Calciomercato 12 agosto : Roma-Rugani - Stretta finale. Juve - addio Dybala. Inter-Dzeko - ci siamo : Calciomercato 12 agosto- Ecco tutte le trattative di oggi lunedì 12 agosto. ROMA– stretta finale per Rugani. Come riportato da “Alfredo Pedullà”, il difensore bianconero avrebbe già trovato l’accordo con il club giallorosso e l’affare potrebbe concretizzarsi nel giro dei prossimi giorni. JuveNTUS– 6 esuberi e mercato cessioni ancora nel vivo. Restano in bilico le […] L'articolo Calciomercato 12 agosto: ...

Inter - Stretta finale per Lukaku : si può chiudere - il pesantissimo indizio : Attenzione: oggi parliamo di giocatori nuovi (non è vero, è solo un tentativo di attirare l' attenzione). Oggi parliamo ancora di Lukaku, Dzeko, Dybala, Icardi, Higuain, ovvero la solita truppa di attaccanti dei quali blateriamo da un mese a questa parte con la certezza che «oggi o al massimo domani

Coppa d’Africa - questa sera la finale : nuova Stretta sulla sicurezza in Francia : C’è un po’ di paura e tensione, in Francia, in vista della finale di Coppa d’Africa di questa sera tra Senegal e Algeria. Timori che nascono in seguito agli incidenti, i danneggiamenti e i saccheggi che hanno macchiato i festeggiamenti dei tifosi algerini a Parigi e in altre città del Paese. A tal proposito, nuova stretta sulla sicurezza per evitare disordini. Come per la semifinale del 14 luglio contro la Nigeria, il ...

WTA Bucarest – Martina Di Giuseppe avanza ai quarti di finale - la russa Kudermetova coStretta al ritiro : Con un pizzico di fortuna, l’atleta italiana stacca il pass per i quarti di finale del torneo di Bucarest dove troverà la ceca Krejcikova Martina Di Giuseppe stacca a sorpresa il pass per i quarti di finale del torneo WTA di Bucarest, la tennista azzurra avanza con un pizzico di fortuna, sfruttando il ritiro della russa Kudermetova. Dopo aver perso il primo set in maniera abbastanza netta con il punteggio di 6-2, l’italiana si ...