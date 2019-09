Serie D | il Palermo chiede la gestione gratuita dello stadio

Risultati Serie D live - vincono Foggia e Palermo : Mantova a valanga : Risultati Serie D – Dopo il debutto di domenica scorsa, la prima Serie dilettantistica nazionale è pronta nuovamente a scendere in campo. Vittorie per le due nobili decadute, Foggia e Palermo, non senza qualche fatica. I pugliesi la sbloccano nel finale per poi raddoppiare, i siciliani rischiano negli ultimi 15 minuti. Ecco il programma completo della seconda giornata. GIRONE A domenica ore 15.00 Borgosesia-Lucchese ...

Diretta Palermo-San Tommaso - Serie D : esordio al Barbera - Ficarrotta parte dalla panchina : Dopo le polemiche del post gara con il Marsala per la presunta irregolarità del gol vittoria di Lucera, il Palermo scende in campo per la seconda giornata del campionato di Serie D girone I: prossimo avversario è il San Tommaso di mister Stefano Liquidato, formazione irpina neopromossa tra i Dilettanti. Il Palermo ha cominciato bene la stagione con la conquista dei primi tre punti: è iniziata la volata verso la Lega Pro, in un campionato che ...

Serie D - Palermo e Foggia in diretta streaming su Eleven Sports : Le partite di Palermo e Foggia nel campionato di Serie D, saranno trasmesse tutte in esclusiva in streaming su Eleven Sports. Eleven Sport, ha trasmesso oltre 2.500 eventi nell'ultimo anno, 3.500 ore di live e più di 5.000 vod pubblicati. La piattaforma OTT, già broadcaster ufficiale del campionato di Serie C, mette così a segno il doppio colpo dell'estate e si aggiudica in esclusiva i diritti per la trasmissione di tutte le ...

Serie D - ufficiale : Palermo e Foggia sbarcano su Eleven Sports! [INFO E PREZZI] : E’ ufficiale. Così come comunicato dalla stessa piattaforma sulla propria pagina Facebook, Palermo e Foggia sbarcano su Eleven Sports, il noto portale che si occupa di trasmettere tutte le partite di Serie C. Le due nobili decadute, ripartite dal dilettantismo dopo le rispettive mancate iscrizioni, avranno molto più seguito del previsto grazie ai pacchetti che trasmetteranno le gare in casa ed in trasferta. Così come evidenziato ...

Diretta Marsala-Palermo Serie D - i rosanero di Pergolizzi ripartono dall'Angotta : Dopo quasi 32 anni di onorata carriera, il Palermo deve fare i conti con l'inferno del Dilettantismo, o per meglio dire, con l'assenza forzata dal grande palcoscenico del calcio italiano: sebbene si trattasse della stagione calcistica 1987/88, i rosanero militavano nell'allora Serie C2. Era il 20 settembre del 1987 e il club isolano fu ospite del Valdiano: successo rotondo con il risultato di 0-4 per la compagine dell'allora tecnico Giuseppe ...

Serie C e Serie D - le ultime : entusiasmo a Bari - seconda amichevole per il Palermo [VIDEO] : Si trattava soltanto di un allenamento, ma l’entusiasmo era alle stelle. Trecento tifosi e lo striscione “Bari eterna malattia” affisso su una rete del campo: i sostenitori biancorossi, convocati sui social dal gruppo leader della curva Seguaci della Nord, hanno incoraggiato il tecnico Cornacchini e i giocatori in vista dell’esordio stagionale con l’Atletico Leonzio in Sicilia. Tutti presenti ...

Palermo - è gia boom di abbonamenti : battuto il primato degli ultimi due campionati di Serie B : Il Palermo ha già superato quota 3000 abbonati, battendo il primato stagionale degli ultimi due campionati di Serie B. Il dato provvisorio, visto che la campagna abbonamenti si chiuderà venerdì 6 settembre, è relativo alla fase dei rinnovi e al primo giorno di vendita libera. Gli abbonamenti si possono sottoscrivere fino al 6 settembre dalle 11 alle 19 alle postazioni del club rosanero a Sanlorenzo Mercato (in via San Lorenzo 288) e online ...

Il Palermo rinasce dalla Serie D : tra gli abbonati l’attore Salvo Ficarra : Si riparte dal basso, dalla Serie D, ma il Palermo rimane sempre una squadra di Serie A. L’affetto della tifoseria,

Serie D - al via la stagione del Palermo : il ritiro ed i 17 convocati : Prende il via la stagione del Palermo, dopo la mancata iscrizione al campionato di Serie B i rosanero con una nuova proprietà dovranno essere sicuramente protagonisti nel prossimo campionato di Serie D ed ottenere la promozione. Sono diciassette i calciatori che questa mattina sono partiti da Palermo alla volta di Petralia Sottana per il ritiro estivo con l’obiettivo di preparare al meglio la prossima stagione, la preparazioni ...

Serie D - i gironi per la prossima stagione : il Foggia nel gruppo H - il Palermo in quello I : I gironi DI Serie D – Si avvicina una stagione importantissima valida per il campionato di Serie D, una stagione che si preannuncia scoppiettante e ricca di colpi di scena. Presenti tante piazze prestigiose e con un grande seguito di tifosi, in particolar modo la squadra più importante è sicuramente il Palermo, i rosanero sono stati costretti a ripartire dal campionato di Serie D dopo la mancata iscrizioni in Serie B, adesso è ...

Calcio : Palermo - Mirri - '3 anni per la Serie B - ma non consideriamola vinta' : Palermo, 3 ago. (AdnKronos) - "Il sindaco ha chiesto un piano triennale che ci porterà in Serie B e se siamo fortunati anche in Serie A, il Parma ci è riuscito e potremmo farcela anche noi. Ma non dobbiamo pensare che la Serie B è vinta perché ci chiamiamo Palermo, questo sarebbe il primo errore". C