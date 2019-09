Il Mattino – Ancelotti cambia tutto | pronto nuovo modulo per la Samp

Fonte : forzazzurri

(Di martedì 10 settembre 2019) Ilper lache arriva al San Paolo sabato prossimo alle 18 per l’esordio casalingo degli azzurri Ilper la. La figata di Firenze ed il primo tempo di Torino fanno scattare l’ allarme in casa Napoli. Sette gol incassati in due partite sono effettivamente troppi per poter restare tranquilli e continuare a giocare con ilesibito ginora in una gara e mezza. Si, perché già nel secondo tempo all’ Allianz Stadium si è rivisto il Napoli equilibrato e pungente della scorsa stagione. E allora ecco che arriva ilmento, con il passaggio al 4-4-2 dove Younes, in grande spolvero e senza aver affrontato viaggi intercontinentali per la Nazionale, si candida ad un posto da titolare. Ne parla l’ edizione odierna de ‘Il ...

