Nuovo romanzo di Elena Ferrante | data d’uscita | dettagli ed estratto in attesa de L’amica

A novembre il Nuovo romanzo di Elena Ferrante. Ecco un estratto : Con un annuncio un po’ a sorpresa, nella mattinata del 9 settembre, la casa editrice E/o ha iniziato quella che sembra essere una campagna di teasing per il lancio del nuovo romanzo di Elena Ferrante. L’autrice della tetralogia de L’amica geniale, infatti, pubblicherà nei prossimi mesi un nuovo libro ma per ora sono davvero scarsi i dettagli a disposizione dei lettori. Infatti oltre alla notizia dell’arrivo della nuova ...

The Handmaid's Tale - Hulu prepara il sequel dal Nuovo romanzo di Margaret Atwood : Nel 1985 Margaret Atwood scrisse il romanzo The Handmaid's Tale diventato in Italia Il Racconto dell'ancella. 34 anni dopo, anche grazie al successo della serie tv di Hulu con Elisabeth Moss, ispirata al suo libro, decide di scrivere e pubblicare The Testaments, sequel ideale di The Handmaid's Tale, in uscita negli USA e in Italia (con il titolo I Testamenti) il 10 settembre.Naturalmente Hulu e MGM Television, che producono la serie tv, non ...

‘La mia ombra è tua’ - il 26 settembre esce il Nuovo romanzo di Edoardo Nesi : È in arrivo il nuovo romanzo “La mia ombra è tua” (La nave di Teseo, Collana Oceani), la cui data di pubblicazione prevista è il 26 settembre 2019. L’autore è Edoardo Nesi. Lo scrittore toscano, oggi 55 anni, è approdato alla letteratura qualche anno fa attraverso un cammino impervio. Infatti, pur interessandosi a diverso titolo di scrittura, questa passione è diventata per lui impellente in seguito a un dissesto economico che colpisce la sua ...

Sesso - Droga E Lavorare è il Nuovo romanzo di Lo Stato Sociale : Il nuovo romanzo di Lo Stato Sociale è Sesso, Droga E Lavorare. Il collettivo musicale sta quindi per presentare il prossimo volume, il terzo da quando hanno avviato la loro attività, per il quale terranno anche un instore in cui incontrare i fan desiderosi di avere una firma sul volume acquiStato. La data di uscita del romanzo del collettivo guidato da Lodo Guenzi è quella del 19 settembre e arriva a tre anni da Il Movimento è Fermo, ...

‘Gli affamati e i sazi’ è il Nuovo e acuto romanzo di Timur Vermes : Per la nuova opera di Timur Vermes, “Gli affamati e i sazi” (Bompiani, pag. 512) la data di uscita prevista è il 4 settembre 2019. Questo libro di ampio respiro vede la collaborazione della brava traduttrice Francesca Gabelli. In quanto all’autore, i suoi fan conoscono bene l’interesse che nutre per un tipo di scrittura scevra da barocchismi narrativi gratuiti e, pertanto, le sue storie sono trattate con stile limpido e accessibile. Lo scrittore ...