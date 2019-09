Michael Schumacher all' ospedale Pompidou di Parigi per una cura top secret

Michael Schumacher ricoverato a Parigi per cura top secret a base di staminali : Michael Schumacher, importanti notizie arrivano sulla sua malattia. L'ex ferrarista è stato trasportato in giornata all'ospedale europeo Georges Pompidou di Parigi per una trattamento...

F1 : come sta Michael Schumacher? Le novità sulle condizioni fisiche del fenomeno tedesco : Quasi sette anni sono trascorsi da quel maledetto incidente sulle nevi di Méribel (Francia). Il calvario del più grande pilota di tutti tempi della Formula Uno è iniziato da quel momento. Michael Schumacher e la sua famiglia hanno dovuto affrontare un lungo percorso di sofferenza, lastricato di difficoltà, cercando di proteggersi dalla curiosità morbosa dei tifosi ed erigendo un muro di silenzio, filtrando praticamente tutte le informazioni ...

"Schumacher jr. racconta tutto a papà Michael - sperando che possa sentirlo nel suo silenzio" : A suo padre racconta ogni sforzo e ogni successo. Mick Schumacher raccoglie l’eredità del padre ed incassa la sua prima vittoria in Formula 2 all’Hungaroring, condividendo la gioia col team, con mamma Corinna ma soprattutto con papà Michael. Il Corriere della Sera racconta come Schumi jr., vent’anni compiuti da qualche mese, confidi ogni cosa al genitore.A papà — team player leggendario — Mick ...

Mick Schumacher - prima vittoria in Formula 2 per il 20enne figlio di Michael. Il successo a Budapest in gara-2 : È arrivata la prima vittoria in Formula 2 per Mick Schumacher. Il pilota 20enne del Team Prema, figlio del 7 volte campione del mondo (5 con la Ferrari) Michael Schumacher, già membro della Ferrari Driver Academy, ha trionfato a Budapest in gara-2, precedendo Nobuharu Matsushita e Sergio Sette Camara. Il tedesco, campione in carica della terza serie europea, nelle ultime uscite aveva mostrato importanti segnali di crescita che l’hanno ...

Formula 1 - nuove rivelazioni sulla salute di Michael Schumacher : Jean Todt torna a parlare del Kaiser : Il presidente della FIA ha rivelato di aver guardato l’ultimo Gran Premio di Germania insieme a Michael Schumacher Giungono novità sulla salute di Michael Schumacher, a rivelarle è Jean Todt, una delle poche persone che possiede il permesso per andare a trovare il Kaiser nella sua villa in Svizzera. photo4/Lapresse Il presidente della FIA ha rivelato di essere andato a trovare l’ex pilota tedesco domenica scorsa, assistendo con ...

“Michael Schumacher sta facendo buoni progressi” : le parole di Jean Todt : Michael Schumacher sta “facendo buoni progressi” nel recupero delle sue condizioni fisiche dopo la caduta sugli sci che sei anni fa lo ridusse in coma. A rivelarlo è l’ex manager della Ferrari da sempre suo grande amico, Jean Todt, che in un’intervista a Radio Montecarlo ha dato un aggiornamento sul campione di Formula 1. “Sono sempre attento con tali affermazioni, ma è vero“, ha detto il presidente della Fia aggiungendo ...

VIDEO F1 - Mick Schumacher guida la F2004 di suo padre Michael : Una emozione non da poco. Oggi, infatti, Mick Schumacher ha avuto l’opportunità di guidare la Ferrari F2004 di suo padre Michael, con la quale vinse il Gran Premio di Germania proprio a Hockenheim e il titolo iridato in quella stagione. Vedere un altro Schumacher alla guida di quella vettura di Maranello non può avere lasciato nessun appassionato insensibile. Andiamo, quindi, a rivedere le immagini del giovanissimo Mick alle prese con la ...

Formula 1 - Jean Todt e quelle rivelazioni su Michael Schumacher : “non siamo più amici come prima” : Il presidente della FIA è tornato a parlare di Michael Schumacher, facendo una sorprendente ammissione Sono passati cinque anni e mezzo dal terribile incidente sugli sci di Michael Schumacher, episodio che ha cambiato radicalmente la vita del tedesco e dei suoi familiari, riusciti ad evitare qualsiasi fuga di notizie sulle sue condizioni. Oliver Multhaup/ La Presse Sono poche le persone che possono andare a trovare il Kaiser nella sua casa ...

Formula 1 - Coulthard sprezzante contro Vettel : “Seb guida come Michael Schumacher… a fine carriera” : L’ex pilota scozzese ha commentato l’episodio avvenuto a Silverstone tra il tedesco e l’olandese, lanciando una frecciata al pilota della Ferrari Sebastian Vettel è finito nell’occhio del ciclone dopo quanto avvenuto a Silverstone, dove il tedesco ha tamponato clamorosamente Max Verstappen al giro numero 33. Photo4/LaPresse Un errore imperdonabile per il driver della Ferrari, costretto a chiudere penultimo una gara ...