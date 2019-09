Il discorso di Conte | le parole chiave  e l’analisi di Luciano Fontana Video

BAGARRE ALLA CAMERA PER discorso CONTE/ Espulso Donzelli - deputato Lega solleva sedia : DISCORSO di CONTE ALLA CAMERA, BAGARRE in aula: Espulso per 'intemperanze' il deputato di FdI Giovanni Donzelli, deputato della Lega solleva sedia.

Governo - la diretta. Conte : “Basta proclami e dichiarazioni bellicose”. Franceschini (Pd) : “discorso progressista - si chiude stagione odio”. Bagarre Fdi-Lega : “Elezioni” : Primo voto di fiducia per il Governo Pd-M5s alla Camera. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha parlato per un’ora e 25 davanti all’Aula di Montecitorio (leggi il suo discorso). Al suo fianco la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese e quello degli Esteri Luigi Di Maio. Al termine dell’intervento, l’Aula è stata sospesa e il premier si è recato al Senato a consegnare le dichiarazioni programmatiche. I lavori ...

Governo - la diretta. Conte : “Basta proclami e dichiarazioni bellicose”. Franceschini (Pd) : “discorso progressista - si chiude stagione odio”. Bagarre Fdi-Lega : “Elezioni” – CRONACA ORA PER ORA : Primo voto di fiducia per il Governo Pd-M5s alla Camera. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha parlato per un’ora e 25 davanti all’Aula di Montecitorio (leggi il suo discorso). Al suo fianco la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese e quello degli Esteri Luigi Di Maio. Al termine dell’intervento, l’Aula è stata sospesa e il premier si è recato al Senato a consegnare le dichiarazioni programmatiche. I lavori ...

Le parole chiave del discorso di Conte alla Camera : Sobrietà. Unità. Ma anche nuovo umanesimo e lessico rispettoso. Poi coraggio e determinazione. E, soprattutto, stagione riformatrice. Queste le parole chiave dell'intervento programmatico del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Un'ora e mezza di discorso, in cui il premier fissa le priorità dell'agenda del nuovo governo. Ma è in particolare il ricorso ad alcune parole, che si ripetono diverse volte nel lungo intervento, a ...

“Sarà un governo mite”. Il discorso di Conte alla Camera : Signor Presidente, gentili Deputate, gentili Deputati, prima di avviare le mie comunicazioni in quest’Aula, concedetemi innanzitutto di rivolgere un saluto e un ringraziamento al Presidente della Repubblica, il quale anche in queste ultime fasi sì determinanti per la vita della nostra Repubbli

Il discorso di Conte Le parole chiave e l’analisi di Luciano Fontana Video : La nuova sfida del premier. E l’elenco delle misure, sbilanciate a sinistra, per durare fino alla fine della legislatura

**Governo : Guerini - ‘da Conte discorso solido - ancorato a Ue’** : Roma, 9 set. (AdnKronos) – “Un discorso solido, ancorato all’Europa, chiaro nella collocazione internazionale del Paese. Un discorso che ha guardato al futuro, che ha richiamato ad uno stile nella discussione e nella comunicazione politica, un invito alla sobrietà con cui le istituzioni devono parlare al Paese, ad usare un linguaggio di verità e uno sguardo al futuro con la consapevolezza dei problemi ma con la volontà di ...

Governo - il discorso di Conte alla Camera : “Basta proclami e dichiarazioni bellicose”. Primi atti : “Asili nido - salario minimo e taglio eletti. No sconti su revisione concessioni autostradali e stop trivelle” : Un appello ai suoi ministri perché l’azione politica sia improntata alla “sobrietà” e al “rigore”, ma soprattutto perché sia garantita “la massima trasparenza di fronte al Paese”. Ma anche l’elenco dei Primi atti che il Conte 2 intende realizzare, a partire, a sorpresa, dall’azzeramento delle rete per gli asili nido. Quindi la “riduzione del cuneo fiscale, a totale vantaggio dei ...

Governo - dagli applausi alle contestazioni al richiamo alla lealtà a Pd e M5s : il discorso integrale di Giuseppe Conte alla Camera : “Inizia una nuova stagione riformatrice. Abbiamo un’occasione unica, è il momento del coraggio”. Il discorso di Giuseppe Conte alla Camera, prima del voto di fiducia al nuovo Governo sostenuto da M5s e Pd, è durato quasi un’ora e mezza. Tanti i temi toccati dal presidente del Consiglio: dal taglio dei parlamentari alle concessioni, dalla legge di Bilancio ai diritti delle persone e dei lavoratori, dalla gestione dei ...

Il discorso completo di Conte alla Camera nel giorno della fiducia : Il discorso integrale pronunciato questa mattina alle 11 dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel giorno della fiducia all'esecutivo giallorosso all'interno dell'aula Parlamentare. Molti i temi affrontati da Giuseppe Conte nel suo discorso per richiedere all'Aula la fiducia al nuovo governo.Continua a leggere

Governo : Franceschini - ‘da Conte discorso riformista e progressista’ : Roma, 9 set. (AdnKronos) – “Oggi si chiude la stagione della cattiveria, la stagione dell’odio e credo di possa guardare avanti. Il discorso del presidente Conte è un discorso fortemente innovativo, mi verrebbe da dire riformista, progressista”. Lo ha detto il ministro Dario Franceschini alla Camera al termine dell’intervento del premier Giuseppe Conte. Un intervento che, ha aggiunto, “cerca di dare ...

Il discorso di Conte alla Camera. La diretta : Fari puntati sul discorso che il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sta tenendo alla Camera, nel giorno in cui si apre il 'rituale' della richiesta di fiducia nei due rami del Parlamento. E fari puntati anche sui numeri del Senato - che si esprimerà nella giornata di martedì - dove si registra una maggioranza meno larga che a Montecitorio. Manovra, rapporti con l'Europa, immigrazione. Dovrebbero essere questi i capisaldi del ...

Giuseppe Conte - il discorso per la fiducia è un attacco a Matteo Salvini : "Useremo un lessico rispettoso" : Giuseppe Conte ha aperto il suo discorso per la fiducia alla Camera con un nuovo attacco a Matteo Salvini. Senza mai nominarlo il premier ha fatto bene capire che l'obiettivo di questo governo giallo-rosso è cancellare il leader della Lega: "Con l’intervento di oggi si apre una nuova e risolutrice s

Il discorso di Conte alla Camera per la fiducia al governo. La diretta : Fari puntati sul discorso che il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sta tenendo alla Camera, nel giorno in cui si apre il 'rituale' della richiesta di fiducia nei due rami del Parlamento. E fari puntati anche sui numeri del Senato - che si esprimerà nella giornata di martedì - dove si registra una maggioranza meno larga che a Montecitorio. Manovra, rapporti con l'Europa, immigrazione. Dovrebbero essere questi i capisaldi del ...