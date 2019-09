Conte chiede la fiducia alla Camera | M5s tradito | la Lega voleva più poltrone | più

Conte contro la Lega : “Costituzione esiste ancora - chiedere voto ogni anno è irresponsabile” : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha replicato dopo la discussione sul suo discorso programmatico alla Camera dei deputati: l'inquilino di Palazzo Chigi, durante il suo intervento, non risparmia attacchi alle opposizioni e alla Lega, con riferimento soprattutto a Matteo Salvini. Venendo duramente Contestato in Aula dalle opposizioni di centrodestra.Continua a leggere

Conte chiede la fiducia alla Camera : proponiamo nuovo patto politico e sociale : "Un patto politico e sociale". È quello che il governo Conte II propone oggi al Parlamento. Illustrando le dichiarazioni programmatiche del nuovo esecutivo il presidente del Consiglio ha detto in aula a Montecitorio: "Il programma che mi accingo ad illustrare non è una mera elencazione di proposte eterogenee che si sovrappongono l'una con l'altra, né tantomeno è la mera sommatoria delle diverse posizioni assunte dalle forze politiche che hanno ...

Conte chiede la fiducia ai deputati <br> "Ora taglio tasse e cuneo. Italia centrale in Ue" : Aprendo le sue dichiarazioni programmatiche Giuseppe Conte marca la distanza con il precedente esecutivo, che fino a poche settimana fa ha guidato, a cominciare dalle parole: "Basta proclami, la lingua del governo sarà una lingua mite" dice citando l’ex presidente della Repubblica Saragat ma il riferimento sembra indirizzato soprattutto all’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini che però non viene menzionato.Questo è il ...

Governo - Conte offre la Farnesina a Di Maio ma lui chiede il Viminale : ROMA Alla fine tutti tirano un sospiro di sollievo quando Luigi Di Maio si mette davanti ad una telecamera e, in diretta social, annuncia il suo passo indietro da vicepremier. Nella parole del leader...

Salvini : frustrante vedere Conte bere caffè e chiedere consigli a Merkel : Roma – “E’ frustrante vedere il presidente del consiglio del mio Paese che beve il caffe’ con la cancelliera tedesca Merkel e le chiede consigli su come fermare la Lega e su come aiutare i 5 Stelle. Non mi sembra rispettoso per il popolo italiano che il nostro premier prenda indicazioni da Berlino e Parigi”. Lo dice leader Lega Matteo Salvini su 24 Mattino a Radio24. L'articolo Salvini: frustrante vedere Conte bere ...

Governo : Conte - ‘tema ministri non è massima premura - chiederò indicazioni aperte’ : Matina di Pietrasanta (Lu), 1 set. (AdnKronos) – “Il tema dei ministri adesso non è la massima premura, in questo momento è il programma. Definendo poi il programma e quindi le linee strategiche, inviterò le forze politiche che sostengono questo progetto a sedersi intorno ad un tavolo, non lo abbiamo ancora fatto, a darmi dei loro suggerimenti. Non chiederò indicazioni secche, chiederò delle indicazioni anche aperte, in modo da poter ...

Governo : Conte - ‘tema ministri non è massima premura - chiederò indicazioni aperte’ : Matina di Pietrasanta (Lu), 1 set. (AdnKronos) – “Il tema dei ministri adesso non è la massima premura, in questo momento è il programma. Definendo poi il programma e quindi le linee strategiche, inviterò le forze politiche che sostengono questo progetto a sedersi intorno ad un tavolo, non lo abbiamo ancora fatto, a darmi dei loro suggerimenti. Non chiederò indicazioni secche, chiederò delle indicazioni anche aperte, in modo da ...

Governo - Giuseppe Conte chiede aiuto a Mattarella. L'assist di Beppe Grillo : «Basta liti» : Prima il colloquio con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, poi il vertice di tre ore con le delegazioni M5S e Pd: con due mosse il premier incaricato Giuseppe Conte comincia a...

Giuseppe Conte chiama Sergio Mattarella per chiedergli altro tempo. Il presidente lo gela : La pazienza di Sergio Mattarella si è quasi esaurita. Giuseppe Conte, dopo la trattativa schizofrenica tra Movimento 5 stelle e Partito democratico ha chiamato il presidente della Repubblica chiedendogli altro tempo. Una settimana, un'altra, per riuscire a completare la sua mediazione e proporgli qu

Governo : Orlando - 'chiederò subito incontro a Conte per parlare del Sud' : Palermo, 29 ago. (AdnKronos) - "Appena sarà formato il nuovo Governo chiederò un incontro al nuovo presidente del Consiglio per porre con forza due temi: il tema del Mezzogiorno e quello delle amministrazioni locali". Lo ha annunciato il sindaco di Palermo Leoluca Orlando, Presidente Anci Sicilia, p

Governo : Orlando - ‘chiederò subito incontro a Conte per parlare del Sud’ : Palermo, 29 ago. (AdnKronos) – “Appena sarà formato il nuovo Governo chiederò un incontro al nuovo presidente del Consiglio per porre con forza due temi: il tema del Mezzogiorno e quello delle amministrazioni locali”. Lo ha annunciato il sindaco di Palermo Leoluca Orlando, Presidente Anci Sicilia, parlando del nuovo Governo. “Nelle città e in quelle del Mezzogiorno in particolare si consuma il massimo di ...

Nuovo Governo : Mattarella convoca Conte ma Grillo chiede un passo indietro ai 5 stelle : Conte salirà alle 9:30 al Quirinale sorretto dalla nascente alleanza tra Movimento 5 stelle e Partito Democratico. Ma come...

Sergio Mattarella - l'annuncio : incarico da premier a Giuseppe Conte - cosa gli chiederà il presidente : "Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha convocato Giuseppe Conte al Quirinale alle 9.30". Sarà il premier uscente il presidente del Consiglio incaricato del governo di M5s e Pd. l'annuncio ufficiale arriva alle 20.09, al termine del secondo giro di c consultazioni presso il Capo dello S

Zingaretti dà il via libera al Conte bis. Ma chiede al M5s di abbandonare il populismo economico : Non c'è voluto molto, mezz'ora o poco più di incontro con il Capo dello Stato. Giusto il tempo di ufficializzare quello che tutti già sapevano. Il Pd dà il suo via libera al ritorno di Giuseppe Conte a Palazzo Chigi. Non è dato sapere se questo basterà per far nascere un governo rosso-giallo. Di sic