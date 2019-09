Lorenzo | 27 anni | morto sull’autostrada per un tragico incidente

Lorenzo muore sul lavoro a 29 anni - il ricordo degli amici : "Un tornado di simpatia" : Tanti amici lo ricordano oggi con post e ricordi su Facebook. La tragedia in una ditta a Calcinate, in provincia di Bergamo...

Lorenzo - morto a 15 anni giocando a calcetto/ 'Ecco cosa è successo al suo cuore' : Lorenzo Verna, morto a 15 anni giocando a calcetto con gli amici. Il cardiologo spiega perché la sua anomalia congenita al cuore non era facile da trovare.

VIDEO Alberto Puig su Jorge Lorenzo : “Ha un contratto di 2 anni con Honda - non penso voglia rescindere” : Nel paddock continuano a tenere banco le voci riguardo al possibile passaggio di Jorge Lorenzo alla Ducati nel 2021, il centauro della Honda potrebbe tornare a Borgo Panigale anche se non c’è nulla di ufficiale. Alberto Puig, team manager della Honda, ha commentato la vicenda ai microfoni di Sky: “Noi abbiamo un contratto con Lorenzo per due anni e dunque non so da dove vengano le voci. Noi restiamo come siamo, abbiamo preso Lorenzo ...

Chieti - si accascia durante una partita di calcetto : Lorenzo muore a soli 15 anni : Lorenzo Verna, quindicenne milanese, si è accasciato durante una partita di calcetto in un impianto privato a Francavilla al Mare: immediati i soccorsi che però non sono riusciti ad evitarne la prematura morte. Il giovane si trovava nel comune abruzzese per trascorrere le vacanze estive assieme alla sua famiglia e, stando alle ricostruzioni dei testimoni interrogati dai carabinieri, all'improvviso è stremato a terra: in attesa dell'arrivo ...

LIVE Tuffi - Europei 2019 in DIRETTA : 9 agosto - buon inizio per Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.08: Si è chiusa la terza rotazione. Marsaglia e Tocci sono entrambi in piena zona qualificazione. Sono rispettivamente nono e decimo. 10.00: Un super James Heatly con gli avvitamenti (219.35). Il britannico vola in testa alla classifica con 219.35. 9.56: buon doppio e mezzo avanti con due avvitamenti per Giovanni Tocci (64.50). Il calabrese è vicinissimo a Lorenzo Marsaglia (195.65). 9.54: ...

Lorenzo Verna muore sul campo da calcio : 15 anni - era in vacanza con la famiglia : Un ragazzo di 15 anni di Milano, Lorenzo Verna, che in questo periodo è in vacanza a Francavilla al Mare (Chieti) con la famiglia, è morto nella tarda serata al policlinico di Chieti dove è stato ricoverato dopo essersi accasciato mentre stava giocando a calcetto in un impianto privato a Francavilla al Mare. Lorenzo Verna, secondo quanto hanno ricostruito i carabinieri, che hanno sentito alcuni testimoni, si è accasciato ...

Tuffi - Europei 2019 : Lorenzo Marsaglia vuole ripetersi dai tre metri - Giovanni Tocci cerca il riscatto. Batki/Verzotto ci provano da outsider : La medaglia di bronzo al collo e una grande voglia di potersi ripetere anche dai tre metri. Lorenzo Marsaglia è reduce dalla bellissima gara del metro e si presenta oggi (qualifica alle 9.00 e finale alle 17.00) sul trampolino tra i possibili candidati per un posto sul podio. Il romano ha sicuramente grande fiducia, data dalla prima medaglia della carriera in un appuntamento che sia Mondiale o Europei. C’è proprio una rassegna iridata da ...

Tuffi - Europei 2019 : Lorenzo Marsaglia domina la qualifica del metro - in finale anche Giovanni Tocci : E’ un eccezionale Lorenzo Marsaglia quello che chiude in prima posizione la qualifica del metro maschile agli Europei di Tuffi di Kiev. Il romano si è qualificato per la finale con il miglior punteggio, superando di oltre dieci punti tutti gli altri avversari. qualificazione, con qualche brivido, anche per Giovanni Tocci, decimo, autore di una bella rimonta con gli ultimi due Tuffi. Davvero una grande prestazione quella di Marsaglia, che ...

Tuffi - Europei 2019 : Lorenzo Marsaglia domina la qualifica del metro - in finale anche Giovanni Tocci : E’ un Lorenzo Marsaglia eccezionale quello che chiude in prima posizione la qualifica del metro maschile agli Europei di Tuffi di Kiev. Il romano si è qualificato per la finale con il miglior punteggio, superando di oltre dieci punti tutti gli altri avversari. qualificazione, con qualche brivido, anche per Giovanni Tocci, decimo e autore di una bella rimonta con gli ultimi due Tuffi. Davvero una grande prestazione quella di Marsaglia, che ...

L’uomo del giorno – Buon compleanno Giovanni Di Lorenzo - dalla gavetta al Napoli : Continua il nostro classico appuntamento con l’Uomo del giorno, è una giornata importante per gli appassionati delle statistiche, in particolar modo è il compleanno di Giovanni Di Lorenzo, dalla gavetta alla maglia azzurra il passo è stato breve per il difensore. Viene notato dalla Reggina che però lo manda in prestito al Cuneo, torna in amaranto e diventa un grande protagonista confermandosi come uno dei migliori, passa al Matera ma ...

VIDEO – 5 minuti con Giovanni Di Lorenzo : “Vestire la maglia del Napoli è un sogno!” : Prima intervista da giocatore del Napoli per Giovanni Di Lorenzo diffusa dalla società sui social, in cui ha parlato degli inizi, delle sue passioni e della sua vita Come ti sei sentito quando ti ha chiamato il Napoli? “Quando è arrivata la chiamata del Napoli all’inizio sono rimasto sorpreso, non me l’aspettavo. Poi ho visto che le cose si stavano concretizzando, ma ho deciso di tenere tutto nascosto alla mia famiglia e ...

Lorenzo - sub di 19 anni - muore durante un'immersione. Era scomparso ieri sera : Un giovane sub di 19 anni, Lorenzo Igliozzi, è stato trovato morto in mare, al Lido di Latina, tra Foce Verde e Torre Astura. Lorenzo era scomparso da ieri sera, quando era...

ll mare restituisce il corpo di Lorenzo Igliozzi! Aveva solo 19 anni : Lorenzo Igliozzi è morto, il corpo ha restituito il suo corpo. Sono sconvolti di abitanti di Borgo Sabotino, giovedì sera Lorenzo si trovava in acqua tra Torre Astura e l’ex pontile della centrale elettronucleare Latina, il ragazzo era insieme ad un amico su un gommone. Il compagno l'ha visto tuffarsi ma non lo ha visto più risalire in superficie. Preso dal panico ha dato l'allarme. Immediate le ricerche da parte di vigili del fuoco ...

Tuffi - Mondiali 2019 : Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci mancano la semifinale dai tre metri. Xie Siyi sfiora quota 500 : A Gwangju, in Corea del Sud, nei Mondiali di Tuffi, non raggiungono la semifinale Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci, impegnati nella notte italiana nelle eliminatorie dal trampolino 3 metri, dove erano al via ben 57 atleti: gli azzurri non riescono a rientrare tra i migliori 18, con Marsaglia 23° e Tocci 30°. Il miglior punteggio è del cinese Xie Siyi, che sfiora i 500 punti, fermandosi a quota 499.15. Il campione del mondo in carica chiude in ...