GP Italia | Leclerc trionfa a Monza dove la Ferrari non vinceva da 9 anni

GP Italia - trionfo Leclerc a Monza e la Ferrari vince dopo 9 anni : trionfo Ferrari con Charles Leclerc nel Gran Premio d'Italia, e grande festa sotto il podio a Monza per tutti i tifosi della Rossa. Il pilota monegasco vince davanti alle...

Charles Leclerc F1 - GP Italia 2019 : “Che vittoria! Una gioia indescrivibile - 10 volte più bello che a Spa” : Una emozione indescrivibile. Charles Leclerc scende dalla sua vettura in uno stato di “trance agonistica”. Il monegasco non vede l’ora di festeggiare la sua vittoria nel Gran Premio d’Italia 2019 di Formula Uno assieme a team e tifosi in un mix di sensazioni che letteralmente lo trasfigurano. Dopo il successo di Spa ora, nel breve volgere di una sola settimana, è arrivato anche il trionfo di Monza, sudatissimo quanto ...

Charles Leclerc ha vinto il Gran Premio d’Italia di Formula 1 : È la sua seconda vittoria consecutiva e la prima vittoria della Ferrari a Monza dopo nove anni

GP Italia - il trionfo di Leclerc : domina dal primo all'ultimo giro : 50° giro - Bottas vicinissimo a Leclerc, ma alla prima variante va leggermente largo e perde i decimi che aveva guadagnato in precedenza Rischio di Leclerc alla Roggia, Bottas guadagna quasi...

Diretta GP Italia : Leclerc e Bottas - duello a suon di decimi a 2 giri dalla fine : 50° giro - Bottas vicinissimo a Leclerc, ma alla prima variante va leggermente largo e perde i decimi che aveva guadagnato in precedenza Rischio di Leclerc alla Roggia, Bottas guadagna quasi...

Gp d'Italia - trionfa Ferrari di Leclerc : 16.31 Charles Leclerc vince a Monza e riporta una Ferrari sul gradino più alto del podio del Gp d'Italia dal 2010 (Alonso) Seguono Bottas e Hamilton,poi le Mercedes di Ricciardo e Hulkenberg (ottime fin dalle qualifiche. Vettel fa il pasticcio al 7° giro (testacoda e poi penalizzazione) e si condanna a una gara anonima (13° posto). Gara lineare per Leclerc, sempre in testa. La Ferrari varia la strategia delle gomme rispetto alla Mercedes (dure ...

Diretta GP Italia : Il duello è ora tra Leclerc e Bottas - divisi da un secondo : Verstappen ha passato Giiovinazzi per l'ottava posizione Ritiro di Magnussen che perde così la zona punti 45° giro - Bottas si avvicina ed e a 1" da Leclerc 44° giro...

Diretta GP Italia : Leclerc aumenta il vantaggio su Hamilton - Bottas terzo : 39° giro - Leclerc Hamilton Bottas Ricciardo Hulkenberg Albon Perez che ha passato Giovinazzi Verstappen Norris Gasly Stroll Vettel Russell Magnussen Raikkonen Kubica Grosjean Bottas si...

Diretta GP Italia a Monza : Leclerc e Hamilton - guerra di nervi : Il motore Ferrari riesce a fare la differenza, la Mercedes in rettifilo non riesce a prendere la giusta scia per il sorpasso Dopo il ritiro della Toro Rosso di Kvyat, Leclerc tiene sempre un...

VIDEO Leclerc-Hamilton - il duello con contatto nel GP d’Italia di F1 a Monza : Il duello tra Charles Leclerc e Lewis Hamilton sta davvero monopolizzando il Gran Premio d’Italia 2019 di Formula Uno. Il monegasco sta guidando la gara di Monza, ma il campione del mondo è sempre nei suoi scarichi. Subito dopo il pit-stop, poi, si è vissuto un momento da cuore in gola. L’inglese ha provato l’attacco alla variante della Roggia ma il ferrarista ha risposto “con le cattive” mandando quasi fuori pista ...

Diretta GP Italia a Monza : Bottas leader - battaglia Leclerc-Hamilton. Grave errore di Vettel : 26° giro - Bottas resiste con le soft ed ha 15"6 su Leclerc che ha sempre alle spalle Hamilton. Pit-stop per Albon, un giro prima lo ha effettuato Giovinazzi, in lotta con il pilota Red...

Diretta GP Italia a Monza : Leclerc braccato dalle due Mercedes : 20° giro - Pit-stop per Leclerc che monta gomma hard e non le medie come si pensava 19° giro - Pit stop di Hamilton che riparte con gomme medie 17° giro - Albon ha passato...

