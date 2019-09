Nadal ferma il sogno di Berrettini e vola in finale agli Us Open

Us Open - Matteo Berrettini si ferma in semifinale contro Rafael Nadal. Ma lo spagnolo lo mette tra i grandi : “Già uno dei migliori” : Si è chiusa in semifinale l’avventura di Matteo Berrettini agli Us Open. Sotto il tetto chiuso dell’Arthur Ashe il tennista romano è stato sconfitto in tre set dallo spagnolo n.2 del mondo Rafael Nadal per 7-6(6) 6-4 6-1. Troppo più forte ed esperto il 18 volte campione Slam per un Berrettini comunque capace di giocare alla pari per almeno due set, costringendo il maiorchino a tirare fuori il meglio del suo repertorio. Per Nadal quella di ...

US Open 2019 : i risultati del tabellone maschile (31 agosto). Nadal e Zverev agli ottavi - Berrettini non si ferma e ora Rublev : E’ completo ora il quadro dei qualificati agli ottavi di finale del tabellone maschile dello US Open 2019 di tennis. Andiamo, dunque, ad analizzare l’esito dei match in programma della sesta giornata. Nadal E Zverev OK – Si parte dal n.2 del mondo Rafael Nadal. Il maiorchino non ha dato scampo al sudcoreano Hyeon Chung (n.170 del mondo). Con il punteggio di 6-3 6-4 6-2 Rafa ha imposto la propria legge, staccando il biglietto ...

US Open – Rafa Nadal è… ‘armato’? Lo spagnolo fermato ai controlli di sicurezza : il segnale diventa rosso! [VIDEO] : Rafa Nadal fermato ai controlli di sicurezza degli US Open: il tennista spagnolo posa i bagagli, ma il segnale continua a diventare rosso Nei tornei di tennis i controlli di sicurezza sono sempre molto elevati, specie se si tratta di Slam. E anche se si ritrovano davanti i tennisti più famosi, le guardie non riservano alcun trattamento speciale. Lo sa bene Rafa Nadal che, al momento di passare attraverso il consueto macchinario del ...