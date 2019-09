' Boia | Maschere e Segreti' mette i brividi alla 76^ Mostra del Cinema di Venezia

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 7 settembre 2019) Che cosa faceva precipitare nel baratro della più cupa paura gli italiani di qualche decennio fa? Ce lo racconta nel suo documentario: l'Horror Italiano degli Anni Sessanta il criticotografico e conduttore della trasmissione di Rairadio3 Hollywood Party, Steve della Casa, che ha presentato il film il 5 settembre nella sezione "Classici" della 76^del. Si tratta di un lavoro sapiente ed accurato di ricerca delle immagini più rappresentative di un genere radicato in quegli anni non solo in Italia ma anche all'estero. Un particolare legame si era creato con ilfrancese ed i critici e registi d'oltralpe Jean Francois Rauger, Frederic Bonnaud, Jean Jili, Bertrand Tavernier, appaiono nel documentario insieme ai maestri italiani Dario Argento, Pupi Avati e Carlo Cotti. Il loro intervento ispessisce l'affabulazione sull'horror ...

