Mamma a 74 anni | dà alla luce due gemelli È record nel paese E le immagini sono

Partorisce 2 gemelline a 74 anni : “Mamma-nonna” incinta con la fecondazione artificiale : Una donna di 74 anni, sposata con un 80enne, ha dato alla luce oggi 2 gemelline con un parto cesareo, nell’ospedale di Ahalya, a Kothapet, nello Stato dell’Andhra Pradesh (India). L’agenzia di stampa Ians riporta che Erramatti Mangayamma, che si era sottoposta a un trattamento di inseminazione artificiale, è la donna indiana più anziana divenuta madre, dopo Daljinder Kaur che partorì un bambino all’età di 70 anni nel ...

Bimba di 4 anni muore mentre viaggia insieme alla Mamma. Uno schianto terrificante : Siamo a Bologna. Ed è qui che si è consumato l’ennesimo incidente. Più precisamente siamo sulla strada provinciale di San Vitale, dove una bambina di 4 anni è morta dopo che l’auto a bordo della quale viaggiava con la mamma e la sorella maggiore è finita in un fossato. È successo martedì 3 settembre intorno alle 21:40, quando la donna, 32 anni, avrebbe perso il controllo dell’utilitaria, che è finita fuori strada andando prima a schiantarsi ...

Barbara D’Urso Mamma a 62 anni? La confessione della conduttrice spiazza : Barbara D’Urso sta per tornare in tv con la nuova edizione di Pomeriggio Cinque. Questi sono per lei gli ultimi giorni di relax estivo prima di ritornare in televisione. Ha ancora del tempo libero, cosa per lei rarissima. Proprio in uno di questi momenti liberi ha deciso di rispondere, per la prima volta in assoluto, alle domande fatte dai follower su Instagram. La D’Urso ha confessato un dettaglio, finora ignoto, riguardo la sua vita privata. ...

Una morte atroce. Pietro ucciso a 18 anni mentre torna a casa. A dare l’allarme sua Mamma con un accorato appello su Facebook : A dare l’allarme sua mamma con un accorato appello su Facebook. Un altro dramma sulle strade italiane. A perdere la vita, questa volta, un ragazzo di soli 18 anni. Si chiamava Petrisol Vasile Cioroaba. La mamma lo cercava da sabato notte, ovvero da quando non l’ha sentito rientrare dopo una serata in discoteca con i suoi amici. Oggi il corpo senza vita di Vasile è stato trovato al lato di una strada di Palazzo Pignano, provincia di ...

Mamma costringe figli di 3 e 5 anni a mangiare feci del cane : Una "Mamma-mostro" dell'Oklahoma costringeva i suoi figli, di 3 e 5 anni, a mangiare le feci del cane. Condannata a 7 anni, è riuscita ad evitare la galera con un patteggiamento della pena. // Sembra un racconto tragicamente surreale quello che è stato riportato sulle pagine del Mirror appena qualche giorno fa, eppure si tratta di una true story, una storia vera. Così, Mary Elizabeth Moore, 34 anni, ha sfangato il carcere ...

Trieste - si scontro contro un Suv : muore Solidea - Mamma di 47 anni : Solidea Savi, 47 anni, è morta sul colpo ieri pomeriggio in seguito allo scontro tra la Fiat 600 che stava guidando e un Suv: per la donna non c'è stato niente da fare.Continua a leggere

Mamma rapisce figlio di 6 anni per portarlo via dall’ex marito - lo uccide e si suicida : È l'orribile tragedia familiare che si è consumata a Waxahachie, capoluogo della contea di Ellis nello Stato del Texas, in Usa. Candace Harbin, 46 anni, si era separata dal marito che aveva avuto anche la custodia del loro unico figlio mentre alla donna il giudice aveva concesso solo visite limitate.\\Ha rapito il figlio di 6 anni Ollie che era stato affidato in custodia al suo ex marito dopo la loro separazione, lo ha condotto in un garage e ...

Australia - Mamma perde la custodia della figlia e la uccide. La piccola aveva tre anni : La tragedia nella città di Orange, nel New South Wales. Subito dopo aver ucciso la piccola, la madre si è sballata con alcune droghe. Tragedia in Australia, Una madre ha perso la custodia della sua bimba e, in preda alla disperazione, l'ha uccisa. È quanto accaduto nella città di Orange nel New South Wales. La piccola Isla Gurney aveva solo tre anni.\\ Stando a quanto riportato, la custodia della bimba era stata data esclusivamente ...

Incendio doloso uccise 4 dei suoi figli : Mamma di 37 anni muore dopo 20 mesi di agonia : È morta dopo 20 mesi di sofferenza e dolore Michelle Pearson, mamma di 37 anni rimasta gravemente ferita nell'Incendio divampato nella sua abitazione a Walkdean, Salford, nella zona di Great Manchester, in Inghilterra. Era il dicembre del 2017 e nella tragedia rimasero uccisi quattro dei suoi cinque figli, Demi, Brandon, Lacie and Lia. Le sue condizioni di salute erano migliorate nei mesi scorsi, ma recentemente aveva subito un veloce ...

"Non vedo i miei figli da 14 anni - aiutatemi a ritrovarli" : l'appello di una Mamma sui social : Antonietta, una mamma di Napoli, ha affidato ai social un disperato appello per poter riabbracciare Carolina e Carmine, due...

La lotta di Esmeralda - Mamma di 24 anni da tempo malata : “Aiutateci a ridarle il sorriso” : La storia di Esmeralda Atri, 24enne di Adrano, in Sicilia, e mamma di 2 bimbi, da tempo malata. Dopo aver combattuto contro un tumore laringo-faringeo, che si è diffuso ai linfonodi, ha scoperto che i trattamenti a cui si era sottoposta per curarsi le hanno provocato la rottura dell'esofago e oggi è costretta a vivere con un tubo che dalla pancia arriva fino alla trachea. Il marito Giosuè: "In Belgio la sua ultima speranza di sopravvivenza. ...

Bimba di 3 anni morta in casa - “uccisa dalla Mamma dopo aver perso la battaglia per la custodia” : La donna aveva appena perso una battaglia legale per la custodia della Bimba con il suo ex che aveva ottenuto la custodia totale della piccola. La quarantene ha mandato un messaggio di addio alla madre poco prima della scoperta del cadavere ma i soccorsi sono riusciti a salvarla. Per la piccola non vi è stato nulla da fare.Continua a leggere

Bambino di sei anni prende di nascosto il cellulare della Mamma e fa una cosa incredibile : Un Bambino di sei anni, Ashlyn Howell, era espertissimo di cellulari e li sapeva usare benissimo come tutti i suoi coetanei di questa generazione. Il Bambino non aveva alcun dubbio su come muoversi con un telefonino e allora un pomeriggio autunnale , mentre tutti dormivano, ha avuto un’idea che a lui è sembrata, fin da subito, geniale. Ha preso il telefonino della mamma e ha fatto acquisti su Amazon per i regali di Natale, pensando a se stesso ...

Treviso - Mamma rinuncia alle cure per far nascere sua figlia : muore a 29 anni : Glory Obibo aveva scoperto di essere malata di cancro durante la gravidanza. E' morta tre mesi dopo aver messo alla luce la piccola Greta