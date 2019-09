I pianeti più strani dell’Universo raccolti in una guida | dal pianeta oceano alle piogge

Spazio e nuovi esopianeti : sempre più difficile trovarne simili alla Terra : Gli esopianeti dagli esordi di Harps e Kepler, per non dimenticare il francese Corot, non sono più una novità, ma più si scoprono nuovi esopianeti – spiega Francesco Rea su Global Science – più difficile sembra trovarne simili alla Terra, simili non per dimensioni o orbita ma per capacità di ospitare la vita. Un recente studio su The Astronomical Journal ha cercato di fare il punto. Secondo Eric B. Ford, professore di astronomia e ...