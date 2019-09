Game Pass | Enter the Gungeon e Shadow Warrior 2 in arrivo su PC

Gears 5 - Dead Cells e molti altri titoli in arrivo su Xbox Game Pass : Tramite un comunicato sul suo sito ufficiale, Microsoft ha annunciato i nuovi giochi in arrivo su Xbox Game Pass, popolare servizio in abbonamento che consente di avere accesso ad un vasto catalogo di giochi. Di seguito tutti i dettagli: Giochi in arrivo su console Giochi che abbandoneranno Xbox Game Pass su console Leggi altro...

Microsoft spera di portare in futuro il servizio Game Pass su tutte le piattaforme : Il modello di abbonamento Xbox Game Pass è stato un successo per Microsoft, in quanto la società ha offerto accesso ad una moltitudine di giochi, dando la possibilità ai giocatori di accedere in anteprima ai giochi esclusivi di Microsoft. Già da tempo tuttavia la società sperava di poter estendere il suo catalogo anche su altre piattaforme in modo da raggiungere un pubblico più ampio.Durante un'intervista Ben Decker e Matt Percy di Microsoft ...

Gamescom 2019 : Devil May Cry 5 - Stellaris ed Age of Empires Definitive Edition sono disponibili da oggi su Xbox Game Pass : Durante l'Xbox Inside che si sta tenendo in questi minuti è stato annunciato che tre nuovi giochi entreranno a far parte del catalogo Xbox Game Pass a partire da oggi.Devil May Cry 5, Stellaris ed Age of Empires: Definitive Edition, quest'ultimo su PC, sono già disponibili per tutti gli abbonati. Devil May Cry 5 è l'ultima novità della serie di Capcom ed è stata una delle più grandi uscite della prima metà dell'anno. Stellaris, invece, è un ...

Microsoft aggiunge altri due nuovi giochi a Xbox Game Pass : Oggi Microsoft non ha annunciato uno, ma ben due nuovi giochi che si uniscono alla line-up di Xbox Game Pass.Il servizio attualmente conta circa duecento titoli in totale. Più specificamente, le nuove entrate annunciate sono il successo indie Yoku's Island Express e Life is Strange 2 Episode 3.Il primo è disponibile sia sulla versione Xbox One di Game Pass che sulla versione PC, mentre il secondo è disponibile solo su Xbox One.Leggi altro...

Descenders : gli sviluppatori affermano che le vendite sono quadruplicate grazie ad Xbox Game Pass : Come ben saprete, Xbox Games Pass è un servizio in abbonamento di Microsoft che vi permette di avere accesso ad una vasta libreria di giochi sempre in aggiornamento, secondo gli ultimi dati milioni di utenti lo stanno utilizzando ed aumentano sempre di più.Senza dubbio Xbox Games Pass permette agli utenti di risparmiare molti soldi, tuttavia pare sia conveniente anche agli stessi sviluppatori, in quanto possono utilizzarlo come mezzo per ...

Xbox Game Pass : nuovi giochi potrebbero essere annunciati durante la Gamescom 2019 : Xbox Game Pass è l'apprezzatissimo servizio di Microsoft che consente ai giocatori di avere accesso ad una libreria di titoli in costante aggiornamento, al costo di un abbonamento. Secondo un aggiornamento proveniente dalla pagina Twitter del servizio, sembra proprio che Xbox Game Pass sarà uno dei protagonisti della Gamescom 2019, saranno infatti annunciati nuovi giochi per il popolare servizio di Microsoft. Vi ricordiamo inoltre che la ...

Xbox Game Pass : aggiunto un gioco a sorpresa tra i titoli di agosto : Recentemente abbiamo appreso che Xbox Game Pass offrirà sei giochi in arrivo questo mese, ma un recente tweet dall'account Twitter ufficiale ha rivelato che ci saranno almeno un totale di sette titoli in arrivo ad agosto, dunque ne è stato aggiunto uno nuovo accanto a due giochi già noti.Nel recente tweet dell'account Xbox Game Pass, è stato rivelato che Jackbox Party Pack 2 e Space Hulk Tactics sono stati aggiunti al servizio, ma i fan sapevano ...

Svelata la lista dei giochi Xbox Game Pass per PC : Xbox Game Pass, il servizio di abbonamento in stile Netflix di Microsoft, offre una vasta libreria di titoli a prezzi vantaggiosi e la piattaforma è certamente un valore considerevole per i giocatori. Come saprete, Microsoft ha recentemente portato Game Pass su PC.Dalle esclusive principali di Microsoft agli indie innovativi, oggi abbiamo raccolto un elenco completo dei giochi per PC Xbox Game Pass.Xbox Game Pass per PC viene inizialmente ...

Devil May Cry 5 arriverà su Xbox Game Pass ad agosto? : Devil May Cry 5 al lancio ha riscosso i favori di critica e pubblico, diventando uno dei giochi di maggior successo di Capcom degli ultimi anni. E a quanto pare a breve il titolo potrebbe raggiungere una fetta di pubblico ancora più ampia debuttando nel catalogo di Xbox Game Pass durante il mese di agosto.Nei forum di ResetEra un utente ha condiviso un'immagine della dashboard di Xbox One in cui DMC5 appare come uno dei titoli disponibili per ...

The Bard's Tale Trilogy e Wasteland 30th Anniversary Edition sono in arrivo su Xbox Game Pass : Con The Bard's Tale IV: Director's Cut e Wasteland 3 all'orizzonte, è un momento fantastico per i fan dei giochi di ruolo su Xbox Game Pass tornare a dove tutto è iniziato con The Bard's Tale Trilogy in arrivo il 13 agosto e l'originale gioco di ruolo post-apocalittico - Wasteland 30th Anniversary Edition - in arrivo entro la fine dell'anno.Il classico del 1985 The Bard's Tale, insieme ai suoi due sequel, ha rivoluzionato e contribuito a ...

Pandemic - Downwell e altri giochi entreranno a far parte dell'Xbox Game Pass ad agosto : Microsoft ha annunciato il primo round di titoli in arrivo su Xbox Game Pass ad agosto. Attualmente i giochi annunciati sono sei.A partire da domani 1 agosto Ashes Cricket sarà reso disponibile insieme a Pandemic e Downwell. La settimana dopo, l'8 agosto, sarà il turno di The Jackbox Party Pack 2 and Space Hulk Tactics.La settimana dopo, l'11 agosto, Slay the Spire entrerà a far parte del catalogo. Alcuni titoli saranno disponibili tramite Xbox ...

Solo 1 euro per Xbox Game Pass Ultimate : come prolungare l’abbonamento al prezzo più basso : Xbox Game Pass Ultimate è l'ultima trovata di Microsoft in fatto di servizi, presentata ufficialmente dal palco della sua conferenza in occasione dell'E3 2019 di Los Angeles. Per i pochi che ancora non lo conoscessero e che non ne abbiano sfruttato gli evidenti vantaggi, ricordiamo che si tratta di una sorta di abbonamento definitivo che al suo interno va a comprendere Xbox Game Pass per Xbox One, Xbox Game Pass per PC e Xbox Live Gold. ...