Mahmood scambiato per Marracash da un giornale sardo? Il testo | ' Elodie è la sua compagna'

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 5 settembre 2019) Nei giorni scorsi la notizia di un incidente occorso a, mentre si trovava in vacanza in Sardegna, ha suscitato non poca preoccupazione nei sempre più numerosi fan del vincitore dell'ultima edizione del Festival di Sanremo, nonché secondo classificato, per una manciata di voti, all'Eurofestival....

Lightvvoodde : ho scambiato minimo tre ragazzi per mahmood prima di capire che non era nessuno dei tre bene così miopia is coming #barrio - ispureheroine : stavo pensando che un futuro concerto di mahmood potrebbe essere scambiato per l'after party del gay pride -