Half-Life VR | il codice sorgente del prototipo sarebbe stato trovato all' interno

(Di giovedì 5 settembre 2019) I rumor secondo cui Valve è al lavoro su un nuovoche utilizza la realtà virtuale continuano ad arrivare. Questa settimana la società ha rilasciato un aggiornamento per il suo titolo VR, The Lab, che sembra contenere ildelperVR.Alcuni dataminer hanno scoperto questoall'di un progetto chiamato "Codename Shooter". Secondo quanto riportato, ilindicherebbe uno shooter ambientato in una versione olografica di City 17 in cui i giocatori devono sfidare ed uccidere i nemici tipici di. Ilsi riferisce inoltre solo ad una serie di livelli, con elementi come rompicapo da risolvere per proseguire nella storia.Il video in cui si parla di questa scoperta èpubblicato dal canale YouTube Valve News Network: senza ulteriori indugi, di seguito potete tranquillamente visionarlo.Leggi altro...

