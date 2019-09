Quota 100 non ha le ore contate | ma che cosa può succedere nel 2020 col governo M5s-Pd

Pensioni ultime notizie : stop Quota 100 - la Riforma a partire dal 2021 : Pensioni ultime notizie: stop Quota 100, la Riforma a partire dal 2021 In questi giorni ci si domanda che fine farà Quota 100. Sul fronte Pensioni ultime notizie riguardano proprio questo aspetto: con il nuovo governo M5S-PD, la misura di pensione anticipata voluta fortemente dalla Lega che consente l’uscita a 62 anni di età e 38 anni di contributi, resterà vigente? La risposta è ancora dubbia, ma il fatto che sulla bozza del programma di ...

Pensioni e Legge di Bilancio 2020 - parte il governo : occhi puntati su Quota 100 - Q41 e OD : Arriva il via libera definitivo dalla piattaforma Rousseau al nuovo governo giallorosso, con il Premier Giuseppe Conte atteso al Quirinale per presentare la lista delle persone che occuperanno i vari ministeri al Presidente della Repubblica Mattarella. "Adesso si passa all’ultimo miglio, la squadra di governo che deve lavorare per migliorare la qualità della gente" ha spiegato Conte, facendo il punto della situazione dopo le consultazioni ...

Fermare Quota 100 : Roma. Alberto Brambilla non ha dubbi: “Certo che va cambiata, quota 100”. E in bocca al professore comasco, presidente del centro studi “Itinerari previdenziali”, questa fermezza non lascia indifferenti, visto che della riforma tanto voluta da Matteo Salvini lui ne è il padre putativo. “Ma questa ri

Con Governo giallorosso Quota 100 verso la modifica o la cancellazione : Il nuovo Governo targato Pd-M5S non è ancora nato, eppure si parla già di quelli che potrebbero essere i primi provvedimenti presi dall'esecutivo giallorosso. Si parla molto di pensioni e, in particolare, del futuro di Quota 100. Il pensionamento anticipato, fortemente voluto dalla Lega, rischia infatti di subire delle modifiche, se non addirittura la totale abolizione, come auspicherebbe il Partito Democratico. Ma vediamo nel dettaglio perché e ...

Pensioni ultima ora : Quota 100 resta - Damiano “pensione a 63 anni” : Pensioni ultima ora: Quota 100 resta, Damiano “pensione a 63 anni” Pensioni ultima ora: in caso di governo M5S-PD quale sarà il futuro di Quota 100? Nel Partito Democratico sono tante le voci che parlano di previdenza ma al momento non ci sono posizioni ufficiali soprattutto rispetto alla formazione di un ipotetico nuovo esecutivo. Ciò premesso si levano le voci di autorevoli esponenti che già in passato hanno trattato la materia, ricoprendo ...

Pensioni : Quota 100 - la riforma potrebbe essere cancellata fra un anno : Come ormai noto, il Partito Democratico avrebbe preparato il suo programma di riforme in vista della riapertura del cantiere per la nuova Legge di Stabilità 2020. Nell'eventualità di un accordo governativo con il Movimento 5 Stelle infatti, sono allo studio diverse proposte riguardanti Quota 100 voluta dalla Lega. Tra i punti fondamentali del programma figura anche la revisione della misura bandiera del Governo giallo-verde, che potrebbe essere ...

Pensioni - uscita a Quota 100 - Fornero : 'Deve rimanere - lavoratori preoccupati' : "Le Pensioni anticipate con uscita a Quota 100 devono rimanere". A dirlo è stata Elsa Fornero, ex ministro del Lavoro del Governo Monti e madrina della riforma delle Pensioni che ha causato una generazione di lavoratori esodati nella giornata di domenica durante la Festa del Fatto quotidiano. Nel dibattito sulla riforma delle Pensioni all'approssimarsi della legge di Bilancio 2020, sono tanti i lavoratori ansiosi di sapere del futuro delle ...

Preavviso pensione Quota 100 o di vecchiaia 2019 : giorni e obbligo : Preavviso pensione Quota 100 o di vecchiaia 2019: giorni e obbligo Nel quadro dell’introduzione di Quota 100 nel nostro ordinamento previdenziale sono state previste delle finestre pari a 3 mesi per i lavoratori del settore privato e a 6 i mesi per i dipendenti pubblici. Preavviso pensione: Quota 100, come funziona per i dipendenti PA? Innanzitutto, bisogna ricordare quali sono i requisiti necessari per accedere a Quota 100: aver ...

Pensioni Quota 100 - Damiano (PD) chiede di 'concludere la sperimentazione' nel 2021 : Prosegue il flusso di dichiarazioni in merito alle nuove Pensioni anticipate tramite Quota 100 ed al loro possibile destino dopo il via libera del nuovo governo 'giallo-rosso'. Oggi è il giorno della verifica tramite la piattaforma Rousseau, ultimo vero e proprio ostacolo alla formazione del nuovo esecutivo. Dopo questo passaggio si potrà entrare nel merito delle discussioni riguardanti la legge di bilancio 2020 ed inevitabilmente si renderà ...

Pensioni ultime notizie : Salvini “Se aboliscono Quota 100 è una truffa” : Pensioni ultime notizie: Salvini “Se aboliscono Quota 100 è una truffa” Sulle Pensioni ultime notizie riferiscono le dichiarazioni di Matteo Salvini intervenuto di recente a Pinzolo. Tra gli argomenti trattati anche il nuovo governo formato dall’alleanza M5S-PD e la possibilità, dunque, che Quota 100 venga cancellata. Per il leader della Lega, se ciò dovesse avvenire, si tratterebbe di una vera e propria truffa. Intanto continua ...

Pensioni - le incognite su Quota 100 : spunta l'ipotesi di aumentare l'età a 64 anni : Rispetto al documento programmatico alla base del nuovo esecutivo giallorosso, dove il tema delle Pensioni risulta accantonato, Pd e M5S sarebbero già al lavoro per ridefinire quota 100. Fin dall'inizio della scorsa settimana circolavano alcune indiscrezioni secondo cui il nuovo strumento previdenziale caro alla Lega di Matteo Salvini sarebbe stato superato prima della fine naturale della sperimentazione, vale a dire il 2021 (oggi il Corriere ...

Pensioni anticipate - Landini (Cgil) su Quota 100 : 'Discrimina le donne' : Le Pensioni anticipate tramite Quota 100 restano ancora una volta uno dei temi chiave durante questa delicata fase di costituzione del nuovo governo. A tornare sull'argomento è stato nelle scorse ore il leader della Cgil Maurizio Landini, intervistato dal giornalista Daniele Bonistalli di Quotidiano.net. Durante il proprio intervento, il sindacalista ha fatto il punto della situazione evidenziando quali sono i temi chiave per le parti sociali e ...

Matteo Salvini a Stasera Italia : "Quota 100? Pd e M5s devono passare sul mio cadavere" : Torna in tv Nicola Porro con Quarta Repubblica, la cui ripartenza su Rete 4 è stata anticipata da Mediaset causa crisi di governo e inciucio Pd-M5s. E con lui torna Matteo Salvini, primo intervistato in questa nuova edizione del programma. E il leader della Lega è un fiume in piena. "Salvini - preme

Pensioni ultima ora : Quota 100 più breve nel 2021 - il piano Pd-M5S : Pensioni ultima ora: Quota 100 più breve nel 2021, il piano Pd-M5S Pensioni ultima ora: a fronte della possibile nascita del nuovo esecutivo sono molti gli interrogativi sul futuro previdenziale in Italia. Tante domande riguardano il destino di Quota 100. Ricordiamo che si tratta di una misura introdotta dal Governo Conte, sostenuto da M5S e Lega, con cui si consente la pensione anticipata a chi ha i due seguenti requisiti: 62 anni di età e ...