Fonte : today

(Di mercoledì 4 settembre 2019) Il nostro Paese sarà nel mirino di ben tre vorticici che porteranno un'ondata di maltempo su molte regioni: ecco le...

novasocialnews : L'autunno piomba sull'Italia: tre 'cicloni' in sette giorni #novasocialnews #nonstopnews #allnews24 - Galatone : opocaj: L’autunno piomba sull’Italia: in arrivo 3 cicloni in sette giorni - tgtourism : Settimana con clima più fresco, maltempo su gran parte delle regioni e venti settentrionali. #Meteo -