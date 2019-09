Governo Conte 2 | Salvini commenta i nuovi ministri e sfotte Di Maio | “Lui | agli Esteri…”

Chi sostiene il Governo Conte in Parlamento - quali sono i numeri e cosa succede adesso : La prima prova che dovrà affrontare il governo Conte 2 è il voto di fiducia in Parlamento. Se alla Camera non ci sono problemi, diverso è il discorso per il Senato, dove la maggioranza ha numeri più ballerini. Ecco chi sostiene l'esecutivo, quali sono i margini nei due rami del Parlamento e quali saranno le prossime tappe.Continua a leggere

Governo Conte 2 - il neo ministro Patuanelli (M5s) avvicinato da un contestatore : “Dovevamo votare - venduti” : Contestazione isolata nei confronti del neo ministro allo Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, poco prima di un collegamento televisivo: “Venduti, dovevamo andare a votare” gli ha urlato un uomo a pochi metri di distanza riferendosi alla nascita del secondo Governo guidato da Giuseppe Conte, sostenuto da 5 stelle e Pd. Intorno all’esponente del M5s, in ogni caso, c’erano poliziotti e carabinieri e la Contestazione si è ...

Ministre Conte Bis - chi sono le 7 donne del Governo giallorosso : Sette donne, di cui una “tecnica”, tre nomi del Pd e tre del Movimento 5 Stelle. Questa la geometria delle Ministre del neonato governo Conte Bis, per un terzo composto da donne. Vediamo chi sono nel dettaglio, a partire da Luciana Lamorgese, la ministra tecnica scelta per archiviare l’esperienza di Matteo Salvini al Viminale.Luciana Lamorgese (Viminale - profilo tecnico)Paola De Micheli (Infrastrutture - Pd)Teresa Bellanova ...

Governo Conte 2 : ecco tutti i ministri foto dopo fotoDi Maio è il più giovane - l'età media è di 47 anni : Ventuno i membri del Conte 2: tra loro dieci sono pentastellati, nove dem, uno arriva da Leu. Uno solo è tecnico. Sette le donne

Governo Conte 2 - diretta – Nasce l’esecutivo M5s-Pd : giurerà giovedì. Prima fiducia lunedì alla Camera. Di Maio : “Ambizione e coraggio” : Il Governo Conte 2 sta per Nascere. Il presidente incaricato ha sciolto la riserva e ha presentato la lista dei ministri al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il giuramento avverrà giovedì alle 10 al Quirinale. I voti di fiducia sono in programma lunedì e martedì, rispettivamente alla Camera e al Senato. Il nuovo Governo arriva 27 giorni dopo l’annuncio della Lega di voler uscire dalla maggioranza e 15 dopo le dimissioni di ...

Governo Conte 2 : ecco tutti i ministri foto dopo foto : Ventuno i membri del Conte 2: tra loro dieci sono pentastellati, nove dem, uno arriva da Leu. Uno solo è tecnico. Sette le donne

Paola Pisano ministra dell'Innovazione del Governo Conte bis : Dopo il dipartimento alla trasformazione digitale, l’Italia si dota – con il nuovo governo – di un ministero all’Innovazione. Ci va l'assessora M5S all’innovazione di Torino, chiamata la "signora dei droni", con un curriculum dedicato a queste materie

Chi è Lorenzo Fioramonti - il ministro dell’Istruzione del Governo Conte 2 : Lorenzo Fioramonti, in quota Cinque Stelle, già viceministro con delega sull’accademia, è a guida del ministero di Viale Trastevere. "Dobbiamo risolvere una serie di emergenze altrimenti non riusciamo a costruire l'alternativa. Perché le emergenze soffocano questo paese da 30 anni", ha detto in un'intervista.Continua a leggere

Governo Conte 2 - diretta – Nasce l’esecutivo M5s-Pd : giurerà giovedì. Prima fiducia lunedì alla Camera. Di Maio : “Ambizione e coraggio” : Dieci ministri e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio al Movimento 5 stelle. Nove al Partito democratico. Uno a Liberi e Uguali. Un tecnico. E’ la composizione del secondo Governo guidato da Giuseppe Conte. Poco Prima delle 15 il premier è salito al Quirinale, dove a colloquio con il presidente Sergio Mattarella ha sciolto la riserva con cui aveva accettato l’incarico e ha annunciato la squadra di Governo. Questi i ...

I profili social dei ministri del nuovo Governo Conte : I link per seguirli su Instagram, Facebook e Twitter (se ce li hanno: sembra che avremo una ministra dell'Interno senza social network)

Governo Conte 2 - chi è la ministra dell’Innovazione Paola Pisano : assessore a Torino - Di Maio la voleva capolista alle Europee ma lei rifiutò : Luigi Di Maio le aveva chiesto di essere capolista alle Europee nella circoscrizione Nord Ovest, ma lei aveva rifiutato per continuare nel suo lavoro di assessora all’Innovazione e Smart City del Comune di Torino. Ora però Paola Pisano entra nel Governo Conte 2 e diventa responsabile dell’Innovazione, neonato ministero senza portafoglio. Appena qualche giorno fa, a fine agosto, Palazzo Chigi ha istituito il nuovo dipartimento del ...

Sciolta la riserva - nasce il Governo Conte bis<br>Presentata la squadra dei Ministri : Aggiornamento - Queste le parole con le quali il Premier Conte ha presentato la sua nuova squadra di Governo: "Forti di un programma che guarda al futuro dedicheremo le nostri migliori energie, le nostre competenze, la nostra più intensa passione a rendere l'Italia migliore nell'interesse di tutti i cittadini, da nord a sud".Luigi Di Maio (Ministro Degli Esteri) - M5S Luciana Lamorgese (Ministro dell'Interno) - Tecnico Alfonso Bonafede ...

Governo Conte bis : l’addio di Bonisoli alla cultura - il ministro della “controriforma” : Dalla riorganizzazione delle "domeniche gratis" nei musei a quella del Mibac, passando per le nomine ai vertici dei nuovi grandi musei: un bilancio della stagione di Alberto Bonisoli come titolare al Ministero per i Beni e le Attività culturali nel Governo uscente M5S-Lega che non sarà riconfermato.Continua a leggere

Governo : Conte a palazzo Madama per incontro con Casellati : Roma, 4 set. (AdnKronos) – Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è giunto a palazzo Madama per incontrare il presidente del Senato Elisabetta Casellati. Al suo arrivo a palazzo Madama, sceso dall’auto, Conte è stato fatto oggetto di un’isolata Contestazione di un uomo che ha gridato “A casa!”.L'articolo Governo: Conte a palazzo Madama per incontro con Casellati sembra essere il primo su CalcioWeb.