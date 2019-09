Favola Berrettini | battuto Monfils in 5 set | un altro italiano in semifinale agli US Open

Fonte : sportfair

(Di giovedì 5 settembre 2019) Grazie al successo ottenuto controdiventa il secondo giocatoread arrivare inUS, 42 anni dopo Barazzutti Ladi Matteocontinua, ladegli USè adesso realtà. Il 23enne romano vince la maratona contro Gaele accede al penultimo atto dell’ultimo slam stagionale, diventando così il secondo giocatoread arrivare inin questo torneo, a 42 anni di distanza da Barazzutti che proprio invenneda ‘Jimbo’ Connors. AFP/LaPresse L’azzurro numero 25 del ranking vince una partita pazzesca contro il francese, stendendolo con il punteggio di 3-6 6-3 6-2 3-6 7-6(5), dopo quasi quattro ore di gioco. Quattro i match point falliti danell’ultimo set, colpa di una tensione palpabile e dell’altissima posta in palio, ottenuta ...

