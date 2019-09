F1 | GP Italia 2019 | numeri | record | statistiche e curiosità del circuito di Monza Lewis

Fonte : oasport

(Di mercoledì 4 settembre 2019) Siamo entrati nella settimana che porta all’attesissima 90^ edizione del Gran Premio d’, la 70^ valevole per il Mondiale di Formula 1. Si gareggia nel leggendario tracciato brianzolo di, riconosciuto da sempre come il più veloce del calendario della massima categoria motoristica a quattro ruote. Sulsituato all’interno del parco disono stati infatti fatti registrare deivelocistici come quello del giro più veloce della storia della Formula 1 completato da Kimi Raikkonen con una media di 263,587 km/h alla guida della Ferrari per fare la pole nel 2018. Per quanto riguarda i plurivincitori del Gran Premio d’, troviamo in testa alla graduatoria Michael Schumacher eHamilton a pari merito a quota 5 vittorie, una in più rispetto al brasiliano Nelson Piquet, mentre l’unico altro pilota in attività ad aver trionfato ...

caritas_milano : L’80% dei migranti arriva in Italia con «Sbarchi Fantasma» Mentre continua la politica dei #portichiusi sulle spia… - makkox : Se non avete letto la lettera a cui mi riferisco non capirete la vignetta, ma quello è il meno. il prob è che vi si… - La7tv : #specialimentana #maratonamentana Matteo Renzi sottolinea l'importanza per l'Italia di avere un nuovo governo e non… -