“Mi costringeva a dieta e palestra | ” Giulia De Lellis | la confessione choc su Andrea

Fonte : caffeinamagazine

(Di martedì 3 settembre 2019) Sono tanti e pungenti i commenti negativi che, nelle ultime ore, sono stati scritti sui social network sul comportamento diDamante. Dopo aver letto il passaggio del libro in cuiDesvela di essere stata a “stecchetto” per anni pur di piacere al fidanzato, molti fan si sono esposti su Twitter e Instagram per criticarlo pesantemente: il dj è finito al centro di un’aspra polemica, che, per ora, non ha ancora commentato. A colpire chi ha letto le poche righe che l’ex corteggiatrice ha dato in anteprima sui social sono state soprattutto le parole con le quali ha descritto la sua rinascita fisica ed emotiva dopo aver detto addio al tronista di Uomini e donne. Pare cheDamante la tenesse aferrea e sui social, ovviamente, si è scatenato il putiferio, con critiche e accuse pesantissime all’ex tronista di Uomini e Donne. “Altra novità: ...

LaviniaMagnotta : @Al3xI98O @SonoElfo Io a volte in camera guardo la tv per addormentarmi ma solo d'inverno. Ora di notte si sta bene… - alessita_1994 : Già che non lo sopporto da quando da bambina mia madre mi costringeva ad ascoltare le sue canzoni ogni giorno,ma,ce… - eterea_naif : RT @CiccinaLupo: Tra 9 giorni inizia la scuola e il nano ancora non ha finito i compiti per le vacanze. Mio padre mi costringeva a finirli… -