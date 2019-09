Jovanotti scopre gli ambientalisti cialtroni

(Di martedì 3 settembre 2019) Tony Damascelli E alla fine ancheha confessato. Glinon sono l'ombelico del mondo anche se credono che, dopo di loro, il diluvio. Cherubini Lorenzo, in arte, ha raggiunto l'età della ragione, il suo dente del giudizio duole e la sua lingua ha preso a battere su facebook; nelle ultime settimane, le critiche, le accuse, le notizie false hanno raggiunto il limite, anzi lo hanno abbondantemente superato. Il suo Jova Beach Party è diventato l'occasione per una ciurma di ecologisti per farsi conoscere e riconoscere, fottendosene del WWF e di tutte le garanzie che l'artista ha fornito sulla tutela dell'ambiente. Dunque per la salvaguardia dell'uccello fratino che ama nidificare tra le paludi ma, guarda un po' le combinazioni, anche sulle spiagge affollate, si è registrata un'alta marea di contestazioni nei confronti di Attilaflagello di ...

Dalla Rete Google News

Il Mattino

di ?Federico Vacalebre. Nell'Italia del no - no tav, no tap, no stranieri, no gay, no zingari - ecco i no Jova, che per tutta l'estate, mentre le terre dei fuochi ...