Brexit | Boris Johnson perde la maggioranza in Parlamento | deputato Tory lascia il partito

Brexit - Boris Johnson perde la maggioranza in Parlamento : deputato Tory lascia il parito : Boris Johnson ha perso la maggioranza in Parlamento a causa della defezione del deputato conservatore Phillip Lee, che si è unito al Partito Democratico Liberale (partito pro Ue)....

Boris Johnson punta a nuove elezioni se ribelli e laburisti rinviano la Brexit a gennaio : La sfida in Parlamento tra oggi e domani: l’opposizione cercherà di bloccare l’uscita senza accordo dalla Ue il 31 ottobre. Il primo ministro è pronto al voto per metà mese

Boris Johnson chiederà le elezioni anticipate se domani perderà un importante voto al Parlamento su Brexit - dicono i giornali britannici : Lunedì sera i principali giornali britannici hanno scritto, citando fonti governative, che il primo ministro de Regno Unito Boris Johnson chiederà le elezioni anticipate per il 14 ottobre se domani dovesse perdere un importante voto su Brexit al Parlamento. Il

Brexit - Hugh Grant contro Boris Johnson : Un tweet del noto attore britannico Hugh Grant è diventato virale in poche ore. È un vero e proprio sfogo, non privo di parolacce e insulti, contro il Premier Boris Johnson, che ieri ha chiesto e ottenuto dalla Regina Elisabetta la proroga della sosta estiva del Parlamento fino al 14 ottobre, ostruendo di fatto le iniziative parlamentari contro la cosiddetta Hard Brexit, ossia l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea senza accordo (no ...

Brexit - Hugh Grant contro Boris Johnson : “Disgustato da lui e dalla sua piccola banda di perfetti masturbatori” : Non è affatto piaciuta all’attore Hugh Grant la decisione del premier britannico di chiedere alla regina Elisabetta la sospensione del Parlamento. L’interprete di “Notting Hill” e “Quattro matrimoni e un funerale” ha infatti definito Boris Johnson un “giocattolo di gomma da vasca da bagno troppo promosso”. Grant è intervenuto su Twitter esordendo: “Lei non fotterà il futuro dei miei figli. Lei non ...

Brexit - la corsa dei Labour per la sfiducia a Johnson : “I numeri ci sono”. Ma Boris non si dimetterebbe : Neanche una settimana di tempo per sfiduciare il primo ministro. La sospensione di 5 settimane del Parlamento britannico, chiesta ed ottenuta da Boris Johnson, ha scatenato l’opposizione laburista e liberale che ora è determinata a presentare una mozione di sfiducia nei confronti del leader conservatore. I tempi sono risicatissimi. Le Camere torneranno a riunirsi il 3 settembre e chiuderanno nuovamente il 9, solo 6 giorni durante i quali ...

Brexit - un milione di firme contro Boris : 1.02 Ha raggiunto oltre un milione di firme la petizione contro la sospensione del Parlamento, lanciata dopo l'iniziativa del premier Boris Johnson. L'istanza chiede che il Parlamento non sia "sospeso osciolto a meno che e fino a quando il periodo dell'articolo 50 non sia stato sufficientemente esteso", in riferimento alla parte del Trattato di Lisbona sulle modalità con cui un paese può lasciare l'Ue,"o l'intenzione del Regno Unito di ...

Boris Johnson si gioca la testa sulla Brexit : Una mossa esplosiva e rischiosa, una forzatura per molti offensiva nei confronti del Parlamento, messa in atto in un momento cruciale per la storia della Gran Bretagna. Non sono più i tempi di Carlo I, che nel 1649 fu decapitato dopo che, 20 anni prima, aveva congelato il Parlamento perché aveva detto no al finanziamento della campagna militare contro la Spagna. Questa volta non c’è in ballo una guerra di conquista, ma ...

Brexit - stop al Parlamento. La Regina Elisabetta si piega a Boris Johnson : il grave sospetto : Sospese le attività parlamentari a Londra. La Regina Elisabetta ha accolto la richiesta del premier Boris Johnson: lo stop scatterà non prima del 9 settembre e non più tardi del 12 e si concluderà il 14 ottobre. Un provvedimento che potrebbe nuocere ai parlamentari che vogliono evitare una Brexit se

Brexit - Boris Johnson chiede alla Regina di chiudere il Parlamento : Le voci si rincorrevano da giorni. Ne aveva parlato l’Observer citando e-mail riservate. Oggi c’è la conferma riportata anche dalla BBC. Il premier britannico Boris Johnson chiederà alla Regina di sospendere le attività del Parlamento pochi giorni dopo il rientro dei parlamentari dalla pausa estiva per riprenderle solo dopo il discorso di Elisabetta II, il 14 ottobre, in cui verrebbe presentata l’agenda del nuovo governo. «Abbiamo bisogno di un ...

Boris Johnson vuole sospendere il Parlamento inglese per impedire un voto sulla Brexit : Il premier britannico Boris Johnson ha annunciato che sospenderà il Parlamento per quasi un mese prima del 31 ottobre, data stabilita per l’uscita, con o senza accordo del Regno Unito dall’Unione europea. In una lettera inviata a tutti i parlamentari conservatori ha detto che chiederà alla regina di

Sarà Brexit no deal : Boris Johnson chiude il Parlamento fino al 15 ottobre : Una soluzione drastica che era nell’aria. A Londra viene sospesa la democrazia. Il premier britannico Boris Johnson sarebbe pronto ad

Boris Johnson vuole chiudere il parlamento per forzare la Brexit : Boris Johnson (foto: Brian Lawless/PA Wire) Il primo ministro britannico Boris Johnson è disposto a chiudere temporaneamente il parlamento del Regno Unito pur di traghettare il paese fuori dall’Unione europea entro il 31 ottobre, come ha promesso all’inizio del suo mandato, ma la legge potrebbe impedirglielo. Il piano di Johnson Le intenzioni di Johnson, che si è insediato lo scorso 24 luglio dopo aver vinto la corsa alle leadership ...