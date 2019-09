Una Vita | spoiler | la Dicenta ritorna in paese e chiede aiuto al figliastro Samuel

Una Vita spoiler : Ursula chiede l'elemosina dopo essere tornata ad Acacias 38 : Torna lo spazio con le notizie su Una Vita, lo sceneggiato di Aurora Guerra che narra le vicende di alcune famiglie di un vecchio quartiere iberico. Gli spoiler, riguardanti le nuove puntate, in onda a breve su Canale 5 annunciano il ritorno di Ursula Dicenta. La dark lady, infatti, tornerà ad Acacias 38 dopo essere stata rinchiusa in sanatorio da Blanca, Samuel e Diego con la complicità del padre Koval. Qui la donna apparirà vestita con degli ...

Una Vita - trame settembre : Ursula esce dal manicomio - lieto fine per Diego e Blanca : La soap opera Una vita intrattiene ogni giorno numerosi telespettatori su Canale 5. Nel nostro Paese, la stagione in corso sta per avviarsi al termine. Le anticipazioni italiane preannunciano un finale d'eccezione per i personaggi tanto amati della serie televisiva. Ursula uscirà dal manicomio e tornerà ad Acacias 38. Diego e Blanca partiranno per andare a Huelva con il piccolo Moises. Quando la dark lady farà ritorno nel quartiere, avranno già ...

Una Vita - anticipazioni puntata di martedì 3 e mercoledì 4 settembre 2019 : anticipazioni puntata 805 di Una VITA di martedì 3 e mercoledì 4 settembre 2019: Diego riceve una lettera da Riera, in cui l’uomo gli chiede di incontrarlo quanto prima per una questione urgentissima che riguarda Samuel… Diego e Blanca non mostrano a Samuel la lettera di Riera… Diego scopre che la calligrafia di Samuel corrisponde esattamente a quella delle lettere attribuite al padre Jaime… Una VITA: tutte le nostre news ...

Una Vita Anticipazioni 3 settembre 2019 : Riera conferma i sospetti su Samuel : Una strana analogia tra la grafia di Samuel e quella delle presunte lettere di Jaime, mette in allarme Diego e Blanca. Le investigazioni di Reira confermano: non c'è da fidarsi di Samuel!

Una Vita - Ursula torna ad Acacias? Ecco quando esce dal manicomio : Anticipazione Una Vita: Ecco quando Ursula esce dal manicomio e torna ad Acacias Ursula torna ad Acacias? Ebbene la Dicenta torna presto a far parte della trama di Una Vita, nel corso delle prossime puntate. Precisamente l’ex istitutrice fa il suo ritorno del ricco quartiere spagnolo dopo l’addio di Blanca e Diego. La coppia lascia […] L'articolo Una Vita, Ursula torna ad Acacias? Ecco quando esce dal manicomio proviene da ...

Una Vita Anticipazioni 2 settembre 2019 : Casilda e Lolita sconvolte dal nuovo progetto di Servante : Il portiere non è nuovo a stranezze, ma questa volta, spinto dalla paura, ha ideato un piano folle ed ambizioso.

Una Vita trame dal 2 al 7 settembre 2019 : Moises malato? Samuel sta ingannando tutti... : Le trame della soap spagnola per la prima settimana di settembre rivelano che Diego e Blanca vivranno un momento complicato con la malattia di Moises. Dietro c'è lo zampino di Samuel!

QUESTA SETTIMANA a Una Vita - le anticipazioni fino al 7 settembre : Presto Una VITA ricomincerà ad andare in onda sette giorni su sette, ma intanto vediamo cosa ci riserva QUESTA SETTIMANA su Canale 5. Eccovi dunque il riepilogo delle anticipazioni fino al 7 settembre 2019 e vi ricordiamo che sabato ci sarà il puntatone di due ore in prime time su Rete 4. Casilda e Lolita notano che Servante è più strano del solito e si chiedono cosa stia tramando. Diego e Blanca nascondono a Samuel la lettera di Riera e Diego ...

Anticipazioni Una Vita fino dal 2 al 7 settembre : Moises è malato per colpa di Samuel : Dopo la pausa della domenica, Una Vita torna in onda su Canale 5 a partire da oggi 2 settembre per una nuova settimana ricca di trame avvincenti. La programmazione proseguirà regolarmente fino a sabato 7 settembre, data che sancirà il tradizionale appuntamento serale su Rete 4 (in attesa del ritorno della programmazione del sabato e domenica pomeriggio). Nel corso dei prossimi giorni, la crudeltà di Samuel si dirigerà verso Moises proprio come ...

Una Vita - trame spagnole : Genoveva e Ursula sul punto di essere smascherate dall'ispettore : Nuovo appuntamento incentrato sulla telenovela iberica Una Vita che non smette di appassionare con numerosi colpi di scena. Negli episodi che verranno trasmessi questa settimana sull’emittente televisiva La TVE, Felipe Alvarez Hermoso ostacolerà le indagini di Mauro San Emeterio riguardo alla scomparsa di Marcia. Nonostante ciò l'ispettore e l’avvocato, unendo le loro forze, saranno ad un passo dallo scoprire la pericolosa alleanza tra Genoveva ...

Una Vita anticipazioni : TELMO salva LUCIA e… : In autunno, i telespettatori italiani di Una Vita faranno la conoscenza di TELMO Martinez (Dani Tatay), il nuovo protagonista maschile della telenovela; sacerdote di professione, l’uomo verrà incaricato da un priore di recarsi a calle Acacias per investigare sul conto della giovane LUCIA Alvarado (Alba Gutierrez), la cugina “acquisita” di Celia (Ines Aldea). Questo darà inizio a una storyline nuova di zecca… Una Vita, trame: ...