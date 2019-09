Nuovo sbarco migranti a Lampedusa | ancora ferma al largo nave Mare Jonio

Migranti : Nuovo sbarco autonomo a Lampedusa - decine di maghrebini su barca a legno (2) : (AdnKronos) - Sono circa 70 i Migranti s barca ti questa mattina a Cala Spugne, sull'isola di Lampedusa . In un video si vedono i maghrebini , soprattutto tunisini, che tentano di raggiungere la riva subito dopo il loro arrivo. Adesso i Migranti sono stati trasferiti dalla Guardia di Finanza e dai Carab

Migranti : Nuovo sbarco autonomo a Lampedusa - decine di maghrebini su una barca in legno : Palermo, 2 set. (AdnKronos) – nuovo sbarco autonomo sull’isola di Lampedusa dove pochi istanti fa sono arrivati, a cala Spugne, decine di maghrebini, soprattutto tunisini, a bordo di una imbarcazione in legno. Lo sbarco avviene mentre a poche miglia di distanza la nave Mare Jonio di Mediterranea con a bordo 31 persone aspetta di conoscere gli sviluppi dopo la richiesta del comandante di potere entrare in porto. L'articolo ...