Eros Ramazzotti commuove | tuffo nel passato | “Ieri | oggi | domani”

Eros Ramazzotti senza Marica Pellegrinelli. La nuova vita del cantante stupisce : La vita di Eros Ramazzotti è cambiata da un momento all’altro. Il cantante , di punto in bianco, si è ritrovato da solo mentre la ex moglie Marica Pellegrinelli ha ritrovato il sorriso grazie al rampollo Charley Vezza. Quella di Eros e Marica sembrava la storia d’amore perfetta: è stato grazie alla modella che il cantante è tornato a sorridere dopo la fine della relazione con Michelle Hunziker. Marica ed Eros hanno anche avuto due bambini: ...

Questo è vero amore. Eros Ramazzotti e la figlia Aurora complici nel selfie che stupisce tutti : Pioggia di Like per un selfie di Eros Ramazzotti insieme a sua figlia Aurora che sottolinea quanto è forte il legame tra i due. Fa strano vedere Eros Ramazzotti con un’espressione così rilassata e divertita sul viso, dopo tutto quello che è successo nelle ultime settimane. Il celebre cantante si concede un buffo selfie insieme a sua figlia Aurora , così da mettere a tacere i gossip che riguardano la sua storia d’amore con Marica ...

Aurora Ramazzotti con Eros dopo il bacio di Marica con il nuovo amore : Serviva Aurora Ramazzotti per far tornare il sorriso sul volto di papà Eros dopo l’addio a Marica Pellegrinelli e le polemiche per il bacio con Charley Vezza, nuovo amore della modella. Il cantante romano e la top model bresciana si sono detti addio dopo una lunga storia d’ amore durata oltre dieci anni. Il matrimonio, due figli – Raffaella Maria e Gabrio Tullio – e una passione che sembrava sarebbe durata per sempre. ...

