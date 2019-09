Dal Cairo un favore a Israele | in carcere il coordinatore egiziano della campagna BDS

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 2 settembre 2019) Ramy Shaath, cittadinodi origini palestinesi, figlio di un dirigente dell’Organizzazione per la liberazionePalestina, è indal 5 luglio nella struttura penitenziaria di Tora, a sud del, per la grottesca accusa di “assistenza a un gruppo terrorista nel raggiungimento dei suoi obiettivi”. Prima di comparire di fronte a un giudice è stato “desaparecido” per 36 ore. Il 27 agosto la detenzione è stata prorogata di altri 15 giorni e potrà esserlo ancora per un totale di 150 giorni. L’inchiesta che coinvolge Shaath, conosciuta come “Piano Speranza”, riguarda attualmente oltre 100 persone e si basa sull’ipotesi che vi sia stato un complotto di attivistisocietà civile in collaborazione con la Fratellanza musulmana per danneggiare lo Stato. Peraltro, nei primi interrogatori, a Shaath non è stata fatta ...

