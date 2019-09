Palermo : al via la 'Festa dell'Onestà' in ricordo del gen. Dalla Chiesa (2) : (AdnKronos) - “La speranza non è morta – hanno sottolineato Giovanna Analdi, Francesco Lombardo, Giulio Pirrotta e Giuseppe Scuderi del Comitato La Festa dell'Onestà – il luogo dove il generale Dalla Chiesa visse e operò per tanti anni, la sua testimonianza e l’impegno costante dei cittadini consape

Al via la ‘Festa dell’Onestà’ per ricordare il gen. Dalla Chiesa : Palermo, 2 set. (AdnKronos) – “Quella del 3 settembre 1982 in via Isidoro Carini fu una strage. Quella di oggi è una festa, che è il modo migliore per dire al signor Generale e a tutti coloro che hanno dato la vita: “Grazie, avete vinto”. Con queste parole il Sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, ha dato il via alla IV edizione de La Festa dell’Onestà, la manifestazione in memoria del Generale Carlo Alberto ...

Segovia - uomo muore incornato da un toro durante la festa degli Encierros : Un uomo è morto questa mattina dopo essere stato incornato da un toro. Lirio Martin aveva 62 anni e stava assistendo alla festa degli “Encierros” di Cuéllar, nel comune di Segovia, in Spagna. Stando a quanto riportato dal canale spagnolo Rtve, l’uomo è stato colpito al collo e al torace, dopo che il toro lo aveva intrappolato nella pericolosa zona dell’”Imbuto”, dove un’altra persona era già morta a causa di una ...

Sanità - caso Dengue nel goriziano : al via la disinfestazione : E’ scattata l’emergenza sanitaria per un caso umano accertato di febbre Dengue. Ne dà notizia il Comune che ha disposto a livello precauzionale una serie di disinfestazioni nel raggio di duecento metri dalla via dove abita la donna, di 36 anni, affetta dal virus e ora ricoverata, non in pericolo di vita, all’ospedale di Trieste, come precisa l’edizione odierna della stampa locale. Dall’amministrazione si informa che ...

Pd : domani al via Festa nazionale Unità a Ravenna : Roma, 22 ago. (AdnKronos) – “La Festa nazionale dell’Unità, dal titolo ‘Riaccendiamo l’Italia: verde, giusta e competitiva’, aprirà i battenti domani, venerdì 23 agosto, per il secondo anno consecutivo a Ravenna, al Pala De André (Viale Europa, 1), fino al 9 settembre”. Si legge in una nota del Pd. “Durante i 18 giorni di Festa -si spiega- si alterneranno oltre 66 dibattiti, 26 presentazioni ...

Nerviano - ventenne entra in coma dopo festa : amici sotto torchio : Cosa è successo a Luca, ventenne di Lainate (comune alle porte di Milano) finito in coma durante una festa di compleanno tra amici e ora ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale di Legnano? I carabinieri del comando di Nerviano stanno ascoltando, nuovamente, gli amici del ragazzo, ma ancora non sono riusciti a ricostruire con precisione la dinamica dell'accaduto. La versione del "gioco" fornita dai presenti. infatti, non ha convito gli ...

Dengue - un caso a Jesi : avviata un’ampia disinfestazione : L’Anagrafe Sanitaria Unica Regionale (Asur) dell’Area Vasta 2 ha informato il Comune di Jesi che è stato accertato un caso di Dengue (malattia infettiva tropicale). La persona colpita è un viaggiatore internazionale rientrato a fine luglio in Italia e residente in città. L’uomo ha soggiornato nella propria abitazione e le sue condizioni sono in netto miglioramento, ma in via precauzionale è stata predisposta la disinfestazione ...

Kashmir - oltre 500 manifestanti arrestati. Pakistan sospende rapporti diplomatici e il servizio ferroviario. India : “Affare interno” : Continuano le proteste e aumenta il numero degli arresti da parte delle forze di sicurezza Indiane nel Kashmir. Sono oltre 500 le persone incarcerate dall’inizio delle manifestazioni nella regione dell’Himalaya, secondo quanto riportato dall’emittente radiofonica statale All India Radio che ha motivato l’operazione degli agenti come un’azione per prevenire ulteriori violenze, mentre mercoledì c’è stata la ...

JOVA BEACH PARTY - viaREGGIO/ Ospiti e scaletta : festa al Muraglione! - 30 luglio - : JOVA BEACH PARTY a VIAREGGIO, Lorenzo JOVAnotti torna protagonista oggi 30 luglio 2019 e porta in scena la sua voglia sfrenata di ballare

Jova Beach Party : successo per il concerto festa di viareggio : È stata una giornata memorabile quella del 30 luglio presso la spiaggia del Muraglione a Viareggio (Lucca) dove Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, ha inaugurato la prima data toscana dell’attesissimo evento di cui tutti parlano da diversi mesi: il Jova Beach Party. Il noto cantante Lorenzo Jovanotti, infatti, quest’anno ha voluto portare da Nord a Sud, in diverse spiagge italiane, la propria musica, ripercorrendo la sua brillante carriera ...

JOVA BEACH PARTY - viaREGGIO/ Ospiti e scaletta : festa al Muraglione! - 30 luglio - : JOVA BEACH PARTY a VIAREGGIO, Lorenzo JOVAnotti torna protagonista oggi 30 luglio 2019 e porta in scena la sua voglia sfrenata di ballare

Settebello campione del mondo! Esplode la festa azzurra : via le scarpe - tutto lo staff si lancia in acqua [VIDEO] : Il Settebello vince la finale dei Mondiali di Pallanuoto 2019: l’Italia batte 5-10 la Spagna e si laurea campione del mondo. Lo staff azzurro si lancia in acqua per festeggiare Per la quarta volta nella sua storia, l’Italia è campione del mondo di pallanuoto. Il Settebello ha dominato la finale giocata contro la Spagna, portandosi a casa la medaglia d’oro con il punteggio di 5-10. Al termine della partita è scoppiata la ...

Modica - al via la Festa del Gelato e della Granita : Modica: al via la “Festa del Gelato e della Granita”. Tornano i prelibati assaggi di “Expo Center”. Al centro commerciale “La Fortezza”

Amanda Knox senza soldi - lancia colletta online per la festa di nozze : «Ho speso tutto per il viaggio in Italia» : Amanda Knox ha finito i soldi: tutti i risparmi li ha infatti spesi, almeno stando a quanto dice lei stessa, nel suo recente viaggio in Italia. Per questo la 32enne americana, che quattro anni fa fu assolta definitivamente dalla Cassazione dalle accuse di omicidio della studentessa inglese Meredith Kercher, ha lanciato insieme al fidanzato un crowdfunding in vista del loro matrimonio (qui il link, nel caso voleste contribuire) Poche settimane ...