Junior Cally critica Fedez nel nuovo brano e cita il figlio | ' Un Leone in gabbia'

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 31 agosto 2019) Il prossimo 6 settembre uscirà "Ricercato", ildisco di, un album sicuramente molto atteso tra le fasce più giovani del pubblico che segue quotidianamente il rap italiano, ormai indiscutibilmente il genere musicale di riferimento delle nuove generazioni, in Italia come nel resto del mondo. Il rapper mascherato – che attualmente può vantare su Instagram un seguito di oltre 300mila seguaci, in continua e costante cres– negli ultimi due anni è riuscito a ritagliarsi un significativo spazio nel mercato discografico italiano, totalizzando milioni di views su YouTube e altrettanti ascolti sulle principali piattaforme di streaming....

