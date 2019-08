Governo | Di Maio nel mirino della Rete | ' Ostaggi di un quaquaraqua | leader pessimo'

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 31 agosto 2019) Ilsostenuto da Partito Democratico e Movimento Cinque Stelle non è più una cosa scontata come poteva apparire fino ad un paio di giorni fa: la motivazione risiederebbe nel fatto che i grillini, attraverso una conferenza stampa del proprioLuigi Di, avrebbero posto vendi condizioni imprescindibili ai dem che non sembrano desiderosi di cedere ad alcun ultimatum. L'ultimo sabato di agosto del 2019 può, però, passare alla storia come quello in cui i social e lasi sono scagliati contro il capo politico grillino. E non si tratta di una semplice considerazione, tenuto conto che l'hashtag #Dibasta è diventato trending topic su Twitter: ciò accade quando tante persone sono desiderose di sostenere un concetto e magari di dire la propria. In questo caso non arrivano parole tenere l'uscente Ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico. Giravolta del M5S non gradita ...

Mov5Stelle : 'Abbiamo riassunto i nostri principali obiettivi in un documento che abbiamo consegnato al Presidente del Consiglio… - meb : I dati ISTAT di oggi dicono che il PIL è diventato NEGATIVO con il governo gialloverde. Noi vogliamo evitare recess… - fattoquotidiano : Governo, Di Maio presenta i punti sull’ambiente: “Chiudere centrali a carbone, no a inceneritori e stop a trivellaz… -