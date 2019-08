US Open 2019 | tutti gli italiani in campo oggi 30 agosto Orari | programma | tv e

Fonte : oasport

(Di venerdì 30 agosto 2019) Nella quinta giornata degli USun solo italiano sarà di scena sui campi di Flushing Meadows: Paolo Lorenzi. Il senese, entrato in tabellone come lucky loser, è riuscito a issarsi, per la terza volta in carriera e a quasi 38 anni, ai sedicesimi degli US, torneo nel quale ha raggiunto gli ottavi di finale nel 2017. Per ripetere quel risultato gli servirà un mezzo miracolo, dal momento che, dopo aver battuto l’americano Zachary Svajda e il serbo Miomir Kecmanovic, stavolta si troverà di fronte Stan Wawrinka. Con lo svizzero ci sono tre precedenti,a favore di quest’ultimo, che non ha mai perso un set. L’elvetico sta cercando di ritrovare i fasti perduti di qualche anno fa, quando lottava ad armi pari con Federer, Nadal, Djokovic e Murray. Anche il tennis dei canali Eurosport è su DAZN. Comincia il tuo mese gratis Il match tra Paolo Lorenzi e Stan ...

fattoquotidiano : Open Arms, gip convalida sequestro ma la nave può tornare in mare: “Migranti trattenuti contro volontà, ma l’ong no… - repubblica : Open Arms, restituita la nave alla Ong. 'Fumus del reato di sequestro di persona' [news aggiornata alle 14:50] - ArthurWeint : In verità, San Paulo non è calata nell’oscurità per i forti venti che hanno trasportato nel cielo i fumi di un ince… -