«Terminator | Dark Fate» | il trailer ufficiale è una bomba

Fonte : gqitalia

(Di venerdì 30 agosto 2019) po la reunion della squadra originale e il primo teaser, eravamo già piuttosto bendisposti nei confronti di, ma poi è arrivato il, rilasciato a sorpresa dalla 20th Century Fox, decisamente persuasivo:6 ha tutte le carte in regola per essere una verae l'hype per l'uscita del film, prevista per il 31 ottobre, è diventata esplosiva. Prima di tutto, perché, come è noto da tempo, perché(in italiano: Destino Oscuro), pur essendo il sesto capitolo di una saga che ha un po' sbandato nelle ultime pellicole, si inscrive come un sequel dei primi due film, quelli che hanno conquistato intere generazioni, ricollegandosi a T2 dopo ventisette anni. Garante dell'autenticità del progetto, firma la produzione diproprio James Cameron, il ...

TelefilmSpoiler : TERMINATOR: DARK FATE anticipazioni: NUOVI trailer! - thecurlymuse : TERMINATOR 6 Trailer # 2 (NEW, 2019) DARK FATE, Mackenzie Davis - Reece_Lively : TERMINATOR 6 DARK FATE : 8 Minute Trailers (4K ULTRA HD) NEW 2019 -