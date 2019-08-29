romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 29-08-2019 ore 09:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - VAIstradeanas : 09:23 #SS7 Traffico da Piazza dei Re di Roma a Colli Albani.Velocità:5Km/h - radiolaquila1 : RT @viabilitasdp: ++ #A24, San Gabriele Colledara-Assergi, direzione #Roma Traffico Bloccato per Veicolo in fiamme Entrata consigliata: A… -
Dalla Rete Google NewsTraffico Autostrade in tempo reale oggi 25 agosto/ Coda di 3 km su A4 Milano-Brescia - Il Sussidiario.net
Traffico Autostrade in tempo reale oggi 25 agosto/ Coda di 3 km su A4 Milano-Brescia Il Sussidiario.net
Traffico autostrade in tempo reale oggi, domenica 25 agosto: lunga coda sulla A4 Milano-Brescia per incidente, la situazione attuale.
Traffico Roma del 29-08-2019 ore 09 : 00 : CODE A TRATTI SUL PERCORSO URBANO DELL’A24 Roma-TERAMO Tra Via Fiorentini e LA Tangenziale est VERSO IL CENTRO CITTà, per Traffico intenso sulla viabilità ordinaria. A TOR DI QUINTO PROSEGUONO I LAVORI DI COSTRUZIONE SU VIALE DI TOR DI QUINTO, DOVE SI TRANSITA A SENSO UNICO ALTERNATO ALL’ALTEZZZA DI VIA PIETRO LUPI, TRA CORSO FRANCIA E VIA DEL FORO ITALICO: INEVITABILI GLI INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA PONTE MILVIO VERSO LA VIA FLAMINIA, E DA ...
Traffico Roma del 29-08-2019 ore 08 : 30 : CODE A TRATTI SUL PERCORSO URBANO DELL’A24 Roma-TERAMO Tra Via Fiorentini e LA Tangenziale est VERSO IL CENTRO CITTà, per Traffico intenso sulla viabilità ordinaria. A TOR DI QUINTO PROSEGUONO I LAVORI DI COSTRUZIONE SU VIALE DI TOR DI QUINTO, DOVE SI TRANSITA A SENSO UNICO ALTERNATO ALL’ALTEZZZA DI VIA PIETRO LUPI, TRA CORSO FRANCIA E VIA DEL FORO ITALICO: INEVITABILI GLI INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA PONTE MILVIO VERSO LA VIA FLAMINIA, E DA ...
Traffico Roma del 29-08-2019 ore 08 : 00 : CIRCOLAZIONE SCARSA, IN QUESTE ORE, SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE. AI POCHI IN VIAGGIO RACCOMANDIAMO, IN OGNI CASO, LA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA, RIDUCENDO LA VELOCITà, E RISPETTANDO LA DISTANZA DI SICUREZZA. UNICA SEGNALAZIONE DI RILIEVO SULLA VIA PRENESTINA: è AVVENUTO UN INCIDENTE AL DI FUORI DEL GRA TRA TORRE ANGELA E ACQUA VERGINE, E CI SONO RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI VIA di Pratolungo Casilino. PRIME CODE A TRATTI SUL PERCORSO ...
Traffico Roma del 29-08-2019 ore 07 : 30 : CIRCOLAZIONE SCARSA, IN QUESTE ORE, SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE. AI POCHI IN VIAGGIO RACCOMANDIAMO, IN OGNI CASO, LA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA, RIDUCENDO LA VELOCITà, E RISPETTANDO LA DISTANZA DI SICUREZZA. UNICA SEGNALAZIONE DI RILIEVO SULLA VIA PRENESTINA: è AVVENUTO UN INCIDENTE AL DI FUORI DEL GRA TRA TORRE ANGELA E ACQUA VERGINE, E CI SONO RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI VIA di Pratolungo Casilino. PRIME CODE A TRATTI SUL PERCORSO ...
Traffico Roma del 28-08-2019 ore 20 : 00 : UN INCIDENTE IN VIA DI TOR CERVARA INCROCIO CON VIA DI CERVARA PROVOCA RALLENTAMENTI NELLE DUE DIREZIONI AL MOMENTO ISTITUITO UN SENSO UNICO ALTERNATO. SENSO UNICO ALTERNATO ANCHE IN VIA DELLA PISANA TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA DI BRAVA. RIPERCUSSIONI CON RALLENTAMENTI E CODE. MAGGIORI I DISAGI IN ENTRATA A Roma. CODE SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA. CODE A TRATTI SUL RACCORDO ANULARE IN ...
Traffico Roma del 28-08-2019 ore 20 : 00 : UN INCIDENTE IN VIA DI TOR CERVARA INCROCIO CON VIA DI CERVARA PROVOCA RALLENTAMENTI NELLE DUE DIREZIONI AL MOMENTO ISTITUITO UN SENSO UNICO ALTERNATO. SENSO UNICO ALTERNATO ANCHE IN VIA DELLA PISANA TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA DI BRAVA. RIPERCUSSIONI CON RALLENTAMENTI E CODE. MAGGIORI I DISAGI IN ENTRATA A Roma. CODE SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA. CODE A TRATTI SUL RACCORDO ANULARE IN ...
Traffico Roma del 28-08-2019 ore 19 : 30 : UN INCIDENTE IN VIA DI TOR CERVARA INCROCIO CON VIA DI CERVARA PROVOCA RALLENTAMENTI NELLE DUE DIREZIONI AL MOMENTO ISTITUITO UN SENSO UNICO ALTERNATO. SENSO UNICO ALTERNATO ANCHE IN VIA DELLA PISANA TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA DI BRAVA. RIPERCUSSIONI CON RALLENTAMENTI E CODE. MAGGIORI I DISAGI IN ENTRATA A Roma. CODE SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA. CODE A TRATTI SUL RACCORDO ANULARE IN ...
Traffico Roma del 28-08-2019 ore 19 : 00 : UN INCIDENTE IN VIA DI TOR CERVARA INCROCIO CON VIA DI CERVARA PROVOCA RALLENTAMENTI NELLE DUE DIREZIONI. SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA DELLA PISANA TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA DI BRAVA. RIPERCUSSIONI CON RALLENTAMENTI E CODE. MAGGIORI I DISAGI IN ENTRATA A Roma. LAVORI IN CORSO IN VIALE DI TOR DI QUINTO ALTEZZA CORSO FRANCIA. RALLENTATO IL Traffico NELLE DUE DIREZIONI. CODE A TRATTI SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA ...
Traffico Roma del 28-08-2019 ore 18 : 30 : UN INCIDENTE IN VIA DI TOR CERVARA INCROCIO CON VIA DI CERVARA PROVOCA RALLENTAMENTI NELLE DUE DIREZIONI. SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA DELLA PISANA TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA DI BRAVA. RIPERCUSSIONI CON RALLENTAMENTI E CODE. MAGGIORI I DISAGI IN ENTRATA A Roma. LAVORI IN CORSO IN VIALE DI TOR DI QUINTO ALTEZZA CORSO FRANCIA. RALLENTATO IL Traffico NELLE DUE DIREZIONI. CODE A TRATTI SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA ...
Traffico Roma del 28-08-2019 ore 18 : 00 : UN INCIDENTE IN VIALE DI CASTEL PORZIANO INCROCIO CON VIA TORCEGNO PROVOCA RALLENTAMENTI NELLE DUE DIREZIONI. ALTRO INCIDENTE IN VIA PRENESTINA INCROCIO CON VIALE PALMIRO TOGLIATTI. SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA DELLA PISANA TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA DI BRAVA. RIPERCUSSIONI CON RALLENTAMENTI E CODE. MAGGIORI I DISAGI IN ENTRATA A Roma. LAVORI IN CORSO IN VIALE DI TOR DI QUINTO ALTEZZA CORSO FRANCIA. RALLENTATO IL Traffico NELLE DUE ...
Traffico Roma del 28-08-2019 ore 17 : 30 : UN INCIDENTE IN VIALE DI CASTEL PORZIANO INCROCIO CON VIA TORCEGNO PROVOCA RALLENTAMENTI NELLE DUE DIREZIONI. ALTRO INCIDENTE IN VIA PRENESTINA INCROCIO CON VIALE PALMIRO TOGLIATTI. SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA DELLA PISANA TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA DI BRAVA. RIPERCUSSIONI CON RALLENTAMENTI E CODE. MAGGIORI I DISAGI IN ENTRATA A Roma. LAVORI IN CORSO IN VIALE DI TOR DI QUINTO ALTEZZA CORSO FRANCIA. RALLENTATO IL Traffico NELLE DUE ...
Traffico Roma del 28-08-2019 ore 17 : 00 : UN INCIDENTE SU VIA DEI DUE PONTI CAUSA AL MOMENTO UNA CHIUSURA ALTEZZA VIA SIGNA. ALTRO INCIDENTE IN VIALE DI CASTEL PORZIANO INCROCIO CON VIA TORCEGNO. SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA DELLA PISANA TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA DI BRAVA. RIPERCUSSIONI CON RALLENTAMENTI E CODE. MAGGIORI I DISAGI IN ENTRATA A Roma. LAVORI IN CORSO IN VIALE DI TOR DI QUINTO ALTEZZA CORSO FRANCIA. RALLENTATO IL Traffico NELLE DUE DIREZIONI. DIFFICOLTÀ DI ...
Traffico Roma del 28-08-2019 ore 16 : 30 : UN INCIDENTE SU VIA DEI DUE PONTI CAUSA AL MOMENTO UNA CHIUSURA ALTEZZA VIA SIGNA. ALTRO INCIDENTE IN VIALE DI CASTEL PORZIANO INCROCIO CON VIA TORCEGNO. SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA DELLA PISANA TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA DI BRAVA. RIPERCUSSIONI CON RALLENTAMENTI E CODE. MAGGIORI I DISAGI IN ENTRATA A Roma. LAVORI IN CORSO IN VIALE DI TOR DI QUINTO ALTEZZA CORSO FRANCIA. RALLENTATO IL Traffico NELLE DUE DIREZIONI. DIFFICOLTÀ DI ...
Traffico Roma del 28-08-2019 ore 15 : 30 : Traffico SCORREVOLE IN QUESTE ORE SU TUTTE LE CONSOLARI DELLLA CAPITALE STESSA SITUAZIONE SUL RACCORDO ANULARE, SUL TRATTO URBANO DELLA A24, E IN TANGENZIALE EST QUALCHE DISAGIO IN CITTÀ, AL GIANICOLENSE, RALLENTAMENTI IN VIALE DEI QUATTRO VENTI, PER UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI VIA FRANCESCO CORNARO POSSIBILI DISAGI PER UN’ALTRO INCIDENTE LUNGO VIA PRENESTINA NEI PRESSI DI VIALE PALMIRO TOGLIATTI LAVORI IN CORSO SU VIA DI TOR DI ...
Traffico Roma del 28-08-2019 ore 14 : 30 : SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA DELLA PISANA TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA DI BRAVA. RIPERCUSSIONI CON RALLENTAMENTI E CODE. MAGGIORI I DISAGI IN ENTRATA A Roma. LAVORI IN CORSO IN VIALE DI TOR DI QUINTO ALTEZZA CORSO FRANCIA. RALLENTATO IL Traffico NELLE DUE DIREZIONI. DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE SULLA VIA ARDEATINA. CI TROVIAMO FUORI IL RACCORDO, TRA IL DIVINO AMORE E FALCOGNANA. SI TRATTA DI Traffico INTENSO. IN ZONA CASAL BERNOCCHI, VICINO VIA ...