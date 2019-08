Reddito di cittadinanza | i navigator dovranno trovare lavoro a oltre 162mila siciliani

Reddito di cittadinanza : le domande degli stranieri ancora sospese perché manca un decreto : Sul Reddito di cittadinanza fin dal suo avvio si è fatto un gran discutere sul fatto che la misura dovesse essere destinata anche ai cittadini stranieri. stranieri sì o stranieri no, solo ad italiani o anche ad extracomunitari, nessuno ha dimenticato le polemiche iniziali sulla misura, soprattutto quelle leghiste. Proprio la Lega in zona Cesarini ha prodotto un emendamento al decretone che ha prodotto un inasprimento degli adempimenti a cui sono ...

Salerno - pusher percepiva il Reddito di cittadinanza : gip sospende il beneficio : Nella sua abitazione i carabinieri hanno anche sequestrato della droga, oltre al materiale per il confezionamento delle dosi. È stato arrestato mentre stava consumando una fragolata, tipica macedonia di fragole con limone e arance di Scerno, nel Salernitano. I carabinieri, nel corso di un blitz antidroga in provincia di Salerno, hanno beccato un giovane pusher, non uno spacciatore qualunque però, dato che il giudice per le indagini ...

Reddito di cittadinanza - a settembre arrivano le convocazioni "di famiglia" : cosa succede : Dal 2 settembre (l'1 è domenica) inizia la cosiddetta fase 2 del Reddito di cittadinanza. La convocazione ai centri per...

Quota 100 e Reddito di cittadinanza : che fine fanno nel 2020? : Quota 100 e reddito di cittadinanza: che fine fanno nel 2020? Alla luce della crisi di governo, che ha visto il premier Giuseppe Conte rassegnare ufficialmente le dimissioni dalla carica politica, si è aperta una instabilità politica senza precedenti. Chiaramente la decisione del primo ministro, spinto dalla mozione di sfiducia del ministro dell’Interno, nonché capogruppo di Lega, Matteo Salvini, produrrà indirettamente effetti sulle misure ...

Reddito di cittadinanza - gli extracomunitari ancora senza beneficio : esame domande fermo da aprile perché manca un decreto attuativo : I cittadini extracomunitari che hanno fatto richiesta per avere il Reddito di cittadinanza sono ancora senza una risposta. Da aprile le loro domande sono ferme all’Inps, perché manca un decreto attuativo. Questo significa che gli stranieri provenienti da un Paese extra Ue non hanno ancora ricevuto nessun sussidio mensile. La legge di conversione del “decretone” su Reddito e quota 100 ha infatti modificato i requisiti richiesti ...

Salerno - pusher arrestato prendeva Reddito di cittadinanza. Giudice : “Si cerchi un lavoro” : Era stato arrestato il 25 agosto e in casa sua ad Acerno, in provincia di Salerno, i carabinieri avevano sequestrato anche della droga, oltre al materiale per il confezionamento delle dosi. Ma alla convalida del fermo, il gip si è accorto che il pusher, 44enne che era solito spacciare all’interno di un bar, percepiva il reddito di cittadinanza. Il Giudice se n’è accorto durante la fase di convalida del fermo. Nell’ordinanza che dispone le ...

Reddito di cittadinanza : pagamento agosto - ricarica sito Inps a rilento : Reddito di cittadinanza: pagamento agosto, ricarica sito Inps a rilento Ormai ci siamo: i beneficiari del Reddito di cittadinanza riceveranno l’accredito sull’apposita Card nelle prossime ore. Visto che a luglio il pagamento è stato effettuato il giorno 27, anche nel mese di agosto la data di accredito dovrebbe essere la stessa, ovvero oggi martedì 27 agosto 2019. È possibile tuttavia che possa slittare di 1 giorno, a causa di alcuni ...

Reddito di cittadinanza e concorso navigator - cosa accade col governo M5S-Pd : Reddito di cittadinanza e navigator, cosa accade col governo M5S-Pd Il Reddito di cittadinanza è una misura attiva da aprile 2019 che, secondo il percorso disegnato dal governo Conte, ha come finalità la ricerca di un nuovo lavoro per chi non ne ha e per chi lo ha perso. Prevede tra le tante novità il coinvolgimento di una figura di nuova istituzione – chiamata navigator – e individua compiti affidati ai centri per l’impiego ...

I navigator assunti in Campania per il Reddito di cittadinanza cominciano lo sciopero della fame : Non si ferma la protesta dei navigator della Campania, i 471 vincitori di concorso che però non possono iniziare il loro lavoro nei centri per l'impiego locali per la mancata firma della convenzione tra la Regione e l'Anpal. Una querelle che va avanti da aprile scorso, quando il presidente della Campania, Vincenzo De Luca, esplicitò che non avrebbe avallato il passaggio alla fase due della legge sul Reddito di cittadinanza per non creare altro ...

Reddito di cittadinanza - i nodi aperti : navigator Campania - immigrati e centri impiego : La prossima settimana per il Reddito di cittadinanza dovrebbe partire la fase 2. Il condizionale è tuttavia ancora d’obbligo vista la crisi di governo e la mancanza, ancora, di alcuni provvedimenti attuativi

Reddito di cittadinanza - è l'ora del lavoro : cosa succede da settembre : I beneficiari del Reddito di cittadinanza saranno chiamati a presentarsi ai relativi centri per l'impiego: comincia (in...

Reddito di cittadinanza - tra le grandi città Roma ottava e sotto la media : Il Reddito di cittadinanza premia il Sud, e questa non è una sorpresa. Ma i dati dettagliati sulla domande accolte dall?Inps nei quasi ottomila Comuni italiani danno un quadro un...

Reddito di cittadinanza - i navigator campani in sciopero della fame da lunedì : Resta irrisolto il nodo della campania, che non ha firmato la convenzione. Dal 2 settembre partiranno intanto le convocazioni per la ricerca di una occupazione

Reddito di cittadinanza - pagamento di agosto in arrivo : ecco tutti i dettagli sulla ricarica : Reddito di cittadinanza, è in arrivo la ricarica della card da parte di Poste Italiane per il mese di agosto. L'accredito è previsto in questi giorni. E'...