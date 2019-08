Governo | LeU | ‘ora confronto su programmi per esecutivo di svolta’

Sondaggi politici e consensi elettorali/ Governo M5s-Pd-LeU bocciato dal 60% : Sondaggi, scenari elettorali politici: Governo Pd-M5s-Leu bocciato dal 60% degli elettori intervistati da Termometro Politico. Ipsos: 'frenata Salvini'

Consultazioni - Leu : sì a Governo di svolta - serve discontinuità : Il capogruppo di Leu alla Camera Federico Fornaro al termine dell'incontro della delegazione di Leu al Quirinale per il secondo giro di Consultazioni ha ribadito il sì di Leu alla formazione di un nuovo esecutivo ma solo se sarà un "governo di svolta nelle politiche economiche e sociali" elencando le priorità da seguire: "lotta a precarietà e disuguaglianza sociale, lotta senza quartiere all'evasione fiscale e alle mafie, una svola nelle ...

LeU : "Appoggiamo il Governo di svolta" : Il secondo gruppo ricevuto oggi dal Presidente Sergio Mattarella in questa seconda giornata delle nuove consultazioni, è stato quello dei deputati di Liberi e Uguali, rappresentati da Federico Fornaro e Rossella Muroni. LeU ha sostanzialmente detto di essere pronto a sostenere ed eventualmente anche far parte di un governo di svolta, l'espressione coniata per questo nuovo eventuale esecutivo dal segretario del PD Nicola Zingaretti. E Federico ...

Consultazioni - LeU : sì Governo di svolta : 10.55 "Confermata la nostra disponibilità a verificare le codizioni per dare vita a nuovo governo di svolta. Non abbiamo posto nessun veto né pregiudiziale su nomi, chiediamo discontiuità nell'impianto programmatico del nuovo governo" Lo ha detto Fornaro, presidente del gruppo LeU, dopo il colloquio al Colle. "Siamo d'accordo a un governo di svolta" che come primo atto abbia una "legge di bilancio di svolta, che apra un confronto con l'Ue per ...

Leu conferma sì a un Governo M5s-Pd - per +Europa “oggetto misterioso” : Opinioni discordi dal gruppo misto di fronte al possibile nuovo governo M5s-Pd. "Abbiamo confermato al Presidente della Repubblica la disponibilità dei senatori di Leu e della maggioranza del gruppo misto a verificare la possibilità di dar vita a quel governo di svolta di cui il Paese ha bisogno. Non abbiamo esercitato né veti né pregiudiziali sui nomi". Così Loredana De Petris, presidente del Gruppo Misto del Senato, a nome di Liberi e Uguali ...

Consultazioni - LeU : "Sì a Governo di svolta". Bonino : "No a esecutivo oggetto misterioso" : Dopo il secondo giro di Consultazioni al Quirinale, per i senatori di Liberi e Uguali (LeU), che fanno parte del gruppo misto a Palazzo Madama, parla Loredana De Petris che ribadisce la posizione del partito: "Abbiamo confermato la disponibilità di LeU a verificare la possibilità di dare vita a un governo di svolta di cui il Paese ha bisogno senza veti o pregiudiziali sui nomi: non serve un risiko di poltrone". ...

Crisi - primo giorno di consultazioni : al Colle si forma la maggioranza per il non voto. Leu - Autonomie - +Europa : “Governo di svolta”. Zingaretti : “Non possiamo entrare in un Conte bis”- DIRETTA : Al termine del primo giorno di consultazioni al Colle, 24 ore dopo le dimissioni del presidente Giuseppe Conte, c’è una maggioranza ed è quella dei partiti schierati contro l’ipotesi di elezioni anticipate. Il Quirinale ha chiesto innanzitutto velocità nelle decisioni per verificare se davvero c’è la possibilità di realizzare un progetto serio. I primi segnali sono arrivati dal Partito democratico: in mattinata si è radunata la ...

Leu vuole un Governo politico di svolta : 20.19 Liberi e Uguali,(Leu), è "indisponibile a soluzioni tampone, solo per evitare il voto anticipato". Federico Fornaro, capogruppo alla Camera,"conferma a Mattarella la disponibilità a dare un contributo per varare un governo politico che affronti le questioni importanti". "Un governo di svolta.Primi punti:lavoro, lotta a precarietà e disuguaglianze economiche", specifica Fornaro dopo le consultazioni al Quirinale.Poi,"lotta a evasione ...

Governo - via alle consultazioni : Casellati - Fico - Autonomie - Misto e Leu al Quirinale. La diretta : Con l’arrivo al Quirinale del presidente del Senato, Elisabetta Casellati, hanno preso il via le consultazioni del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha sentito telefonicamente il suo predecessore, Giorgio Napolitano, per la soluzione della crisi di Governo. alle 16.45 invece è atteso al Colle il presidente della Camera, Roberto Fico. Successivamente inizieranno i colloqui con i rappresentanti dei Gruppi parlamentari: alle 17.30 ...

"Ora Governo M5S-Pd-LeU. Di Maio se ne vada in Europa" Le pagelle di Crosetto : Renzi 10+ - Salvini 4 - Conte 5 e... : Che cosa accadrà dopo la fine del governo M5S-Lega guidato da Giuseppe Conte? Intervista di Affaritaliani.it a Guido Crosetto, co-fondatore di Fratelli d'Italia che nel 2018 ha contruibuito a scrivere il programma elettorale del Centrodestra e che...

Governo Pd-M5s-LeU? Grasso : "Nessuno scandalo - io ci starei certamente" : Pd-5 Stelle: questo matrimonio s’ha da fare? "Nessun tavolo con i renziani" precisa oggi il ministro pentastellato per i rapporti con il parlamento Riccardo Fraccaro respingendo al mittente la proposta di Governo istituzionale avanzata dall’ex premier. La segreteria Pd invece com’è noto è contraria a governicchi ma dice sì a un eventuale Governo di legislatura, che duri altri 4 anni. ...

Le condizioni per un Governo M5s-Pd-Leu : Non fraintendiamo. Il governo “di legislatura” M5s-Pd-Leu è possibile solo a condizione che tutte le parti facciano passi indietro su moltissime questioni secondarie, negoziando duro solo sulle pochissime cose fondamentali. E a condizione che facciano un passo indietro gli esponenti politici di primo piano compromessi da esperienze politiche passate - tra cui un governo con la Lega – e perciò indigesti ai nuovi ...

Il sondaggio – Governo M5s con Pd e Leu o subito al voto? Dite la vostra : Dopo la decisione unilaterale di Matteo Salvini di sfiduciare il Governo Conte e rompere il contratto siglato con il Movimento 5 Stelle nel maggio del 2018 per capitalizzare i consensi registrati alle elezioni europee e nei sondaggi, l’Italia è a un bivio. O le elezioni anticipate in ottobre (o al massimo in primavera), che probabilmente consegnerebbero il Paese a un Governo monocolore di destra presieduto da Salvini col contorno di Meloni e ...