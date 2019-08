Salerno | pusher percepiva il reddito di cittadinanza | gip sospende il beneficio

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 28 agosto 2019) Ignazio Riccio Nella sua abitazione i carabinieri hanno anche sequestrato della droga, oltre al materiale per il confezionamento delle dosi È stato arrestato mentre stava consumando una fragolata, tipica macedonia di fragole con limone e arance di Scerno, nel Salernitano. I carabinieri, nel corso di un blitz antidroga in provincia di, hanno beccato un giovane, non uno spacciatore qualunque però, dato che il giudice per le indagini preliminari, nella fase di convalida del fermo, si è accorto che il ragazzoildi. Il magistrato, nell’ordinanza che ne dispone misure cautelari, ha previsto la sospensione del, invitandolo ad andare a cercarsi un lavoro. Nella sua abitazione i militari dell’Arma avevano anche sequestrato della droga, oltre al materiale per il confezionamento delle dosi. Per l’uomo, che spacciava all’interno ...

