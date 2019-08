Concorso per 159 segretari generali giustizia amministrativa | scadenza 1 settembre

Concorso della Banca d'Italia per assunzione di 55 esperti : il bando scade il 27 settembre : La Banca d'Italia cerca personale laureato per la copertura di 55 posti in vari profili professionali, a tempo indeterminato. Il bando di Concorso pubblico è presente sulla Gazzetta Ufficiale n.68 del 27 agosto. Requisiti specifici e generali Le figure ricercate sono le seguenti: 30 esperti che verranno destinati all'attività di vigilanza sul sistema Bancario, risoluzione e gestione delle crisi e attività di prevenzione del riciclaggio; 5 ...

Bando Concorso Ministero del lavoro/ 1.514 assunzioni : i requisiti per partecipare : Bando concorso Ministero del lavoro: 1.514 assunzioni a tempo indeterminato. Ecco tutti i requisiti per partecipare e le modalità di iscrizione

Concorso per coordinatore pedagogico e per assistente sociale : scadenza 26 settembre : Nella Gazzetta Ufficiale n° 68 di martedì 27 agosto 2019 sono stati emessi nuovi concorsi pubblici per il ruolo di coordinatore pedagogico e assistente sociale. I bandi, con scadenza al 26 settembre prossimo, verranno espletati presso l'Unione dei Comune Val d'Enza (per coordinatore pedagogico); al Comune di Treviglio e presso l'Unione Colline Matildiche (per quanto riguarda la professione di assistente sociale). Bando coordinatore ...

Wikipedia - un Concorso per fotografare 10mila monumenti in tutta Italia : L'iniziativa appoggiata dagli enti locali permette di caricare le immagini di beni culturali solitamente bloccate dal copyright

Concorso pubblico per 1.514 funzionari e ispettori del lavoro : scadenza 11 ottobre : È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il bando di Concorso per la copertura di 1.514 posti a tempo indeterminato al Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, all'Istituto per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro, e all'Ispettorato del lavoro. Si tratta di assumere 691 ispettori del lavoro, di cui 64 posti sono riservati al personale di ruolo, e 823 funzionari così suddivisi:...Continua a leggere

Superenalotto di oggi - 27 agosto 2019 : i numeri vincenti del Concorso n.103 : Il Superenalotto è un gioco d’azzardo, legale, a premi gestito dalla SISAL. Fu introdotto in Italia il 3 dicembre 1997, in luogo del precedente Enalotto. Suo ideatore è stato Rodolfo Molo, ex presidente di Sisal e figlio di Geo Molo, che fu uno degli inventori del Totocalcio. Il gioco del lotto (o semplicemente lotto) è […] L'articolo Superenalotto di oggi, 27 agosto 2019 : i numeri vincenti del concorso n.103 sembra essere il primo ...

Soluzioni e chiarimenti sui quiz RIPAM per il Concorso Regione Campania 2019 il 27 agosto : C'è grande attesa per il concorso Regione Campania 2019, così come è indiscutibile che in tanti si stiano impegnando al massimo coi quiz RIPAM, grazie ad una banca dati che dovrebbe preparare al meglio i candidati a ciò che li aspetta. Dopo alcune indicazioni che vi abbiamo fornito nelle scorse settimane, in vista della tanto attesa prova, oggi 27 agosto è possibile tornare sull'argomento grazie ad alcuni documenti ufficiali emersi in ...

Superenalotto di oggi - 24 agosto 2019 : i numeri vincenti del Concorso n.102 : Il Superenalotto è un gioco d’azzardo, legale, a premi gestito dalla SISAL. Fu introdotto in Italia il 3 dicembre 1997, in luogo del precedente Enalotto. Suo ideatore è stato Rodolfo Molo, ex presidente di Sisal e figlio di Geo Molo, che fu uno degli inventori del Totocalcio. Il gioco del lotto (o semplicemente lotto) è […] L'articolo Superenalotto di oggi, 24 agosto 2019 : i numeri vincenti del concorso n.102 sembra essere il primo ...

Bandi di Concorso per lavorare nell'UE : Funzionari e Agenti : Sono on line nuovi Bandi di concorso pubblico per lavorare nell'Unione Europea. Si cercano figure da inserire nei vari organi e nelle istituzioni da parte dell'ufficio europeo di selezione del personale (ESPO). Le figure richieste I Bandi si rivolgono a candidati che vogliono lavorare per le sedi della Commissione Europea, della Corte di Giustizia Europea, del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea. Le figure ricercate sono ...

Concorso Campania 2019 : a Settembre il bando per 650 assunzioni nei Centri per l’Impiego : Il Presidente della Regione, Vincenzo De Luca, con un post su Facebook ha annunciato la pubblicazione di un nuovo bando di Concorso Campania 2019 già previsto dal Piano per il Lavoro: a Settembre inizierà la procedura di reclutamento di 650 figure a tempo indeterminato nei Centri per l’Impiego regionali. Vediamo assieme tutte le informazioni in merito. Prova preselettiva Concorso Regione Campania: istruzioni di svolgimento Concorso ...

Superenalotto di oggi - 22 agosto 2019 : i numeri vincenti del Concorso n.101 : Il Superenalotto è un gioco d’azzardo, legale, a premi gestito dalla SISAL. Fu introdotto in Italia il 3 dicembre 1997, in luogo del precedente Enalotto. Suo ideatore è stato Rodolfo Molo, ex presidente di Sisal e figlio di Geo Molo, che fu uno degli inventori del Totocalcio. Il gioco del lotto (o semplicemente lotto) è […] L'articolo Superenalotto di oggi, 22 agosto 2019 : i numeri vincenti del concorso n.101 sembra essere il primo ...

Concorso Ministero dell’Ambiente per 251 posti : scandenza il 23 settembre : La Gazzetta Ufficiale ha pubblicato un nuovo bando mirato all'assunzione, a tempo indeterminato, di 251 unità di personale non dirigenziale, che prenderanno servizio preso la sede unica di Roma, del Ministero dell'Ambiente. La domanda di partecipazione (con una quota d'iscrizione pari a 10 euro) dovrà essere inoltrata online tramite il sistema step-one 2019, entro e non oltre il 23 settembre 2019. Concorso ministeriale dell'ambiente: 251 posti a ...

Superenalotto di oggi - 20 agosto 2019 : i numeri vincenti del Concorso n.100 : Il Superenalotto è un gioco d’azzardo, legale, a premi gestito dalla SISAL. Fu introdotto in Italia il 3 dicembre 1997, in luogo del precedente Enalotto. Suo ideatore è stato Rodolfo Molo, ex presidente di Sisal e figlio di Geo Molo, che fu uno degli inventori del Totocalcio. Il gioco del lotto (o semplicemente lotto) è […] L'articolo Superenalotto di oggi, 20 agosto 2019 : i numeri vincenti del concorso n.100 sembra essere il primo ...

Concorso Ministero Ambiente 2019 : pubblicato il bando per 251 assunzioni : Nella Gazzetta Ufficiale 4a Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 63 del 9-8-2019 è stata pubblicata la delibera per l’assunzione di 251 unità di personale non dirigenziale, area III e posizione economica F1, a tempo indeterminato tramite Concorso Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare. In questo articolo vogliamo fornire una panoramica completa del bando in merito a profili richiesti, requisiti di ...