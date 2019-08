Nintendo | da settembre stop ai pagamenti con carte di credito nell' eShop 3DS e Wii U

Ori and the Blind Forest potrebbe arrivare su Nintendo Switch a settembre : Con la presentazione Indie World di Nintendo che sarà trasmessa tra poche ore, le speculazioni su quali annunci saranno fatti dilagano. Recenti rumor hanno suggerito che SUPERHOT arriverà su Switch e ora emergono nuove indiscrezioni su un altro possibile annuncio.La fuga di notizie proviene da un noto insider Nintendo con una comprovata esperienza, Sabi, che ha comunicato possibili informazioni su Ori and the Blind Forest. Ebbene, sembra che il ...

Darksiders II Deathinitive Edition per Nintendo Switch arriverà nel mese di settembre : La guerra tra Paradiso e Inferno sta già minacciando la Terra. Risvegliato dalla fine dei giorni, Morte, il secondo cavaliere dell'Apocalisse, sta intraprendendo una missione per salvare la Terra e riscattare il nome di suo fratello. Darksiders II Deathinitive Edition arriverà il 26 settembre su Nintendo Switch.Darksiders II Deathinitive Edition è già disponibile per PC e console e sarà disponibile su Switch al prezzo di € 29,99, sia in ...

Nintendo Switch Lite è ufficiale. Da settembre nei negozi : Switch è la console casalinga di ultima generazione creata da Nintendo. E’ approdata sul mercato nel marzo 2017 confermandosi un successo commerciale per il produttore giapponese. Il successo della console è dettato principalmente dalla natura ibrida della nuova piattaforma che consente di giocare collegata alla TV, come una tradizionale console da salotto. Ma all’occorrenza permette di smontare la console vera e propria dalla dock ...

Switch Lite - arriva a fine settembre la versione solo portatile della console di Nintendo : Nintendo ha annunciato Switch Lite, una nuova versione della Switch che punta esclusivamente al gioco in mobilità grazie alle dimensioni più ridotte, con arrivo sul mercato previsto per il 20 settembre. La nuova Nintendo Switch Lite arriverà in 3 colori (giallo, grigio e turchese), equipaggerà uno schermo da 5,5″ (invece del 6.2″ presente sul modello più grande) ed avrà i controlli integrati con la scocca della console, e non i ...