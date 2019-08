M5s | gli iscritti a Rousseau avranno l' ultima parola sul governo col Pd

Pd e M5s - nessuno li vuole al governo - neppure gli esponenti : "Unione forzosa" commentano Airola e Di Stefano : "Il M5S sta vivendo lo stesso scossone avuto con la Lega. Per me Lega e Pd pari sono. L'importante è che il Paese cominci a parlare la stessa lingua del Movimento". Cosi Manlio Di Stefano, sottosegretario M5S agli Esteri, commenta il quasi matrimonio tra Pd e M5s. Di Stefano lo fa proprio all'uscita

Pd e M5s - l'inciucio che i dem non vogliono. Slavina nel partito : chi sono i big pronti a lasciare Zingaretti : In caso di alleanza con i Cinque Stelle, per il Pd si metterebbe male. "Se si dovesse trovare l'accordo, restituirò la tessera". Parola di Franco Nicolodi, esponente dem della Val di Non, in Trentino. "Il M5s è un partito di destra e non capisco perché dobbiamo andare noi a togliere le castagne dal

Roma - De Vito denuncia Di Maio ai probiviri del M5s : “Venti violazioni del codice etico”. E si prepara a tornare in Campidoglio : Marcello De Vito denuncia Luigi Di Maio ai probiviri del Movimento 5 Stelle. Il presidente dell’Assemblea capitolina, attualmente ai domiciliari dopo essere arrestato lo scorso 20 marzo nell’ambito dell’inchiesta sull’iter di realizzazione dello stadio dell’As Roma, ha presentato un esposto contro il capo politico pentastellato per una ventina di presunte violazioni dello statuto e del codice etico dello stesso ...

Ripartenza M5s-Pd - Conte toglie dal tavolo Di Maio al Viminale : "Mai chiesto" | Dem : "Passi avanti - non ci sono veti" : Subito dopo il confronto è già scontro: per i Dem "strada in salita" sui temi della Manovra. I Cinque Stelle però chiariscono: "Hanno parlato solo di ministeri, non di programmi". Nuovo incontro alle 11

Ripartenza M5s-Pd - P. Chigi toglie dal tavolo Di Maio al Viminale : "Mai chiesto" | Dem : "Passi avanti - non ci sono veti" : Subito dopo il confronto è già scontro: per i Dem "strada in salita" sui temi della Manovra. I Cinque Stelle però chiariscono: "Hanno parlato solo di ministeri, non di programmi". Nuovo incontro alle 11

Governo M5s-Pd : favorevoli gli elettori - scettici i militanti : La durata del Governo è legata soprattutto al fatto che nessuno dei due alleati esca perdente a livello elettorale. La necessità che nel programma ci sia equilibrio tra i temi dell’uno e dell’altro

Salta l’incontro Pd-M5s. I dem : “Trattativa incagliata per le richieste di Di Maio”. Alle 16 consultazioni al Colle : I Cinque Stelle attaccano: «Hanno le idee confuse. Ci rivedremo quando avranno sciolto le riserve». Ma l’ostacolo principale al momento sono le richieste dell’attuale ministro dello Sviluppo economico che pretenderebbe il Viminale

Governo - M5s e Pd più vicini ma non si scioglie ancora il nodo premier : Si e' tenuto a Palazzo Chigi un incontro tra il capo politico del M5S Luigi Di Maio e il segretario del Pd Nicola Zingaretti.

PENSIONI - LAVORO/ E gli altri temi assenti nella trattativa Pd-M5s : Non è ancora chiaro se Pd e M5s formeranno una maggioranza di Governo, né quali siano le loro intenzioni in tema di LAVORO e PENSIONI

Governo - M5s supera lo scoglio Casaleggio ma non Rousseau : ora la base va convinta sul Pd : L'ipotesi di Governo giallo-rosso sembra aver superato anche lo scoglio più duro: quello delle perplessità di Davide Casaleggio sulla «svolta» a sinistra...

Luigi Di Maio perde il Mise ma guadagna un'altra poltrona : inciucio Pd-M5s - che ministero gli danno : Il toto-premier pare chiuso con la conferma di Giuseppe Conte. Ma il nascente governo dell'inciucio Pd-M5s sconvolgerà anche molte poltrone di ministri. Detto che ai dem probabilmente finiranno Interni, Lavoro ed Economia, per quel che riguarda i pentastellati - spiegano fonti vicine alla trattativa

M5s supera lo scoglio di Casaleggio ma non di Rousseau : L'ipotesi di governo giallo-rosso sembra aver superato anche lo scoglio più duro: quello delle perplessità di Davide Casaleggio sulla «svolta» a sinistra...

Smeriglio : “M5s rinuncia a Conte premier. Pd mai ruota di scorta” : E’ uno scrittore, ma soprattutto è un politico navigato. Massimiliano Smeriglio, esponente del Partito Democratico, ha già alle spalle un paio di legislature nazionali, ex vice presidente della Regione Lazio e dallo scorso maggio è europarlamentare. Ma soprattutto è uno zingarettiano della prima ora, consapevole che questa mediazione giallorossa “non è una passeggiata ma un grande sforzo e una grande responsabilità”. Onorevole, la trattativa ...

Governo M5s-Pd - Maroni : 'Salvini doveva fare come Bossi nel '94 - ha deluso gli italiani' : L'Italia è in attesa di capire se davvero la legislatura attuale avrà una prosecuzione determinata da un'alleanza formata da Partito Democratico e Movimento Cinque Stelle. Rischia, dunque, di prendere forma quel Governo giallorosso che Matteo Salvini avrebbe voluto evitare attraverso il voto immediato. Un'occasione in cui potrebbe eventualmente far valere il consenso amplissimo che gli riconoscono i sondaggi, ma che pare in calo secondo alcune ...