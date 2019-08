Israele-Italia calcio femminile | Qualificazioni Europei 2020 | data | programma | orario e tv

Basket - Europei Under 20 2019 : Israele piazza il bis a Tel Aviv - Spagna battuta in finale. Italia salva - resta in Division A : Va per la seconda volta consecutiva a Israele il titolo europeo Under 20. La formazione allenata da Ariel Beit-Halahmy ha superato nell’ultimo atto la Spagna con il punteggio di 92-84, ripetendo così il successo ottenuto un anno fa a Chemnitz, in Germania. La terza posizione va alla Germania, che toglie per il secondo anno di fila il podio alla Francia, questa volta per 73-65. La finale si gioca sul filo dell’equilibrio per tutti i ...

Basket - Universiadi 2019 : Stati Uniti-Israele e Australia-Ucraina le semifinali nel torneo maschile - Italia vittoriosa sulla Cina : Si avvia verso la conclusione il programma di gare del torneo di Basket maschile delle Universiadi di Napoli 2019. Nella giornata odierna si sono disputate le quattro sfide dei quarti di finale che hanno lasciato soltanto quattro squadre in lotta per le medaglie. Nel pomeriggio si sono disputati anche gli incontri della seconda parte del tabellone, decisivi per determinare la classifica finale dalla nona alla sedicesima posizione. Dopo ...

Softball - Europei 2019 : l’Italia spazza via anche Israele per 7-0 - quarta vittoria consecutiva per le azzurre : Continua la marcia della Nazionale italiana di Softball agli Europei 2019, con la Selezione del Bel Paese capace di sconfiggere Israele per 7-0, in una gara meno facile delle precedenti, sbloccata solamente al secondo inning, dal fuoricampo di Lisa Birocci, raddoppiando poi nel terzo parziale, nuovamente a seguito di un home run, messo a segno da Erika Piancastelli, dal braccio caldissimo in questa manifestazione. Nel terzo inning arriva anche ...

Softball - Europei 2019 : l’Italia spazza via anche Israele per 7-0 - quarta vittoria consecutiva per le azzurre : Continua la marcia della Nazionale italia di Softball agli Europei 2019, con la Selezione del Bel Paese capace di sconfiggere Israele per 7-0, in una gara meno facile delle precedenti, sbloccata solamente al secondo inning, dal fuoricampo di Lisa Birocci, raddoppiando poi nel terzo parziale, nuovamente a seguito di un homerun, messo a segno da Erika Piancastelli, dal braccio caldissimo in questa manifestazione. Nel terzo inning arriva anche la ...