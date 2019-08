Euro 2020 | un settembre importante per la Nazionale

Georgia-Italia calcio femminile - Qualificazioni Europei 2020 : data - programma - orario e tv : La Nazionale italiana di calcio femminile dopo la trasferta in Israele: nel percorso delle azzurre le Qualificazioni agli Europei 2021 che si giocheranno in Inghilterra, farà tappa martedì 3 settembre, ancora in trasferta, alle ore 14.30 italiane, a Tbilisi, contro la Georgia. Per quanto riguarda la gara di martedì 3, a differenza di quanto accaduto per la partita di giovedì, la RAI non ha ancora confermato l’inserimento della gara nel suo ...

Israele-Italia calcio femminile - Qualificazioni Europei 2020 : data - programma - orario e tv : La Nazionale italiana di calcio femminile riparte da Israele: a Tel Aviv scattano giovedì alle ore 17.30 italiane per le azzurre le Qualificazioni agli Europei 2021 che si giocheranno in Inghilterra. Saranno due le gare ravvicinate: l’Italia sarà impegnata anche il 3 settembre ancora in trasferta, a Tbilisi, contro la Georgia. Per quanto riguarda la gara di giovedì, la RAI ha confermato l’inserimento della gara nel suo palinsesto, ...

Sorteggio Europa League 2019-2020 : data - programma - orario e tv. Le fasce e le possibili avversarie delle italiane : Venerdì 30 agosto alle ore 13.00 il Grimaldi Forum di Montecarlo sarà teatro del Sorteggio della UEFA Europa League 2019-2020 di calcio. Saranno 48 le formazioni al via e di queste 21 sono già note, ovvero le 17 compagini qualificate di diritto alla fase a gironi oltre alle quattro eliminate nel terzo turno dei preliminari di Champions League. A questo elenco bisognerà aggiungere le 21 formazioni provenienti dagli spareggi e le 6 sconfitte ai ...

LIVE Equitazione - Europei salto 2019 in DIRETTA : Italia - serve una rimonta epica per volare a Tokyo 2020 ma l’inizio non è incoraggiante : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.56 Inizio non troppo incoraggiante per il Belgio, con Pieter Devos che accumula 5 penalità, arrivando a 10.83, in quinta piazza. Ora pausa fino alle 16.22. 15.52: Un errore per la tedesca Simone Blum che con 4 punti di penalità è seconda con 6.21 punti 15.50: Ancora un percorso spettacolare di Ben Maher, britannico, su Explosion. Terzo netto su tre e primo posto confermato con 0.62 e non ...

LIVE Equitazione - Europei salto 2019 in DIRETTA : Italia - serve una rimonta epica per volare a Tokyo 2020 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La formazione dell’Italia – Il programma completo della terza giornata Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della terza giornata di gare degli Europei di Equitazione, specialità salto ostacoli, che proseguiranno oggi a Rotterdam, in Olanda: alle ore 10.00 Giulia Martinrngo Marquet sarà in gara nel Dura Vermeer Prize, poi alle ore 15.00 ecco il secondo round della ...

Calcio - preliminari Europa League 2019-2020 : il Wolverhampton passa a Torino per 2-3 - Belotti sfiora il pari nel finale : Finisce con una sconfitta l’andata dell’ultimo turno preliminare di Europa League per il Torino. La formazione allenata da Walter Mazzarri perde per 2-3 contro il Wolverhampton, sempre in vantaggio fin dal finale del primo tempo. A risultare decisivi l’autogol di Bremer al 43′ e le reti di Traorè e Raul Jimenez nella ripresa. Inutili l’1-2 di De Silvestri e il 2-3 di Belotti su rigore all’ultimo minuto prima ...

LIVE Equitazione - Europei salto ostacoli Rotterdam 2019 in DIRETTA. Marziani e Pisani tracinano l’Italia in finale : gli azzurri si giocheranno Tokyo 2020! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.21: Ancora 4 penalità per la Svezia con Maryn Baryard-Johnsson che si inserisce all’ottavo posto alle spalle di Marziani con 7.25 12.19: La Gran Bretagna, invece, non sbaglia un colpo: Holly Smith completa il secondo percorso netto dei britannici e si insedia al quinto posto davanti agli azzurri: settimo Marziani, nono Pisani 12.16: L’ITALIA E’ FRA LE PRIME DIECI! A ...

LIVE Equitazione - Europei salto ostacoli Rotterdam 2019 in DIRETTA. Bene Marziani e Pisani : l’Italia cerca la rimonta per giocarsi Tokyo 2020 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.47: Mezzo disastro per l’irlandese Cian O’Connor che accumula 16 punti di penalità ed è 24mo con 22.26 11.45: Secondo posto provvisorio per il belga Pieter Devos che non commette errori e resta davanti agli azzurri con 5.83 11.41: L’olandese Frank Schuttert con 4 punti di penalità si inserisce in quinta posizione con 9.31 11.38: Arrivano i primi 5 punti di penalità per la ...

LIVE Equitazione - Europei salto ostacoli Rotterdam 2019 in DIRETTA. Marziani e Pisani ai primi due posti : l’Italia cerca la rimonta per giocarsi Tokyo 2020 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.04: Decimo posto provvisorio per lo spagnolo Eduardo Alvarez Aznar che con 4 punti di penalità raggiunge quota 15.38 11.01: BENE LUCA Marziani! Un solo punto di penalità per via del tempo e nessun ostacolo abbattuto. L’azzurro va in testa con 6.88 di totale e, con una buona prova dell’ultimo italiano Bruno Chimirri si può sperare nella rimonta per disputare la finale 10.57: Il ...

PES 2020 macina licenze - conferme su Euro 2020 e rumor sulla Serie B italiana : La battaglia tra PES 2020 e FIFA 20 si combatterà tra pochissime settimane sui campi da gioco digitali rispettivamente tra Konami ed Electronic Arts. Una sfida che come sempre muoverà milioni e milioni di dollari in tutto il mondo, con i fan dei due franchise che sono pronti ad allacciarsi gli scarpini videoludici e a macinare chilometri e chilometri di manto erboso finemente riprodotto. È però palese che, nella fase d'avvicinamento alla ...

Nazionale italiana - riprende il cammino verso Euro 2020 : i prossimi appuntamenti : riprende la marcia della Nazionale nelle qualificazioni a Euro 2020. In testa al Gruppo J a quota 12 punti grazie ai successi ottenuti nei primi quattro incontri del girone (13 gol realizzati, una sola rete subita), l’Italia di Roberto Mancini cercherà di proseguire la striscia di vittorie in Armenia (5 settembre a Yerevan, ore 18 italiane) e Finlandia (8 settembre a Tampere, ore 20.45 italiane). Gli Azzurri si raduneranno lunedì 2 ...

Euro 2020 solo su PES 2020 : un accordo esclusivo tra Konami e la UEFA che è l'ennesima bordata a FIFA : Konami Digital Entertainment ha annunciato oggi di aver siglato una partnership esclusiva con la UEFA che ha scelto eFootball PES 2020 come Videogioco Ufficiale di EURO 2020. Konami rilascerà ai possessori del gioco, nel secondo quadrimestre del 2020, un ricco contenuto scaricabile gratuito (DLC) dedicato agli EUROpei di Calcio.l'ennesima bordata nei confronti di FIFA 2020 e EA. Ecco il comunicato ufficiale:Grazie alla licenza ufficiale UEFA più ...