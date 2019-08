E ora anche Matteo Salvini ha capito che la paura in politica è una virtù

Incontro di 25 minuti Di Maio-Zingaretti : "Manca ancora l'intesa sul premier" | Alle 21 nuovo vertice - presente anche Conte : Il segretario dem al Nazareno per vedere i big del partito. Nel tardo pomeriggio dovrebbe esserci un Incontro con il capo politico M5s. Al vertice potrebbero prendere parte anche Casaleggio e Grillo

MXGP - GP Svezia 2019 : Glenn Coldenhoff trionfa ancora - torna al successo di manche il neo campione Gajser : Il circuito del Motocross si è spostato in Scandinavia, sulla scenografica pista di Uddevalla dove si sono disputate oggi le due manche del GP di Svezia 2019. L’appuntamento era di quelli succulenti perché rappresentava il ritorno del campione del mondo in carica olandese Jeffrey Herlings, che pronti via aveva stupito tutti ieri conquistando la vittoria nella Qualifying Race. In gara-1 il talentuoso ventiquattrenne di Geldrop ha iniziato ...

Giorgia Meloni - insulti sessisti su Facebook dall’ex brigatista Etro : “ora basta - lo querelo”. Attacchi anche a Boschi - Renzi e Di Maio : “Ora basta. Lo querelo”. Giorgia Meloni si scaglia contro Raimondo Etro, 62 anni, condannato nel 1996 a 24 anni e 6 mesi per concorso nel sequestro e nell’omicidio di Aldo Moro e nell’eccidio della scorta. Alla base dell’azione legale annunciata dalla leader di Fratelli d’Italia, gli insulti social che l’ex brigatista le ha rivolto negli ultimi giorni. In uno degli ultimi post, quello che ha fatto ...

Allerta Meteo per l’ultima Domenica di Agosto : forti temporali pomeridiani anche oggi - massima attenzione : Ancora una giornata temporalesca su diverse aree del nostro territorio. Abbiamo già avuto modo di ribadire che stiamo vivendo una fase mediamente instabile le cui cause vanno rinvenute alle quote medie dell’atmosfera ( dove, tra l’altro, c’è una defaillance nei geo-potenziali nemmeno particolarmente importante) quindi baricamente non vi è una crisi con corrispondenza anche al suolo e ciò preclude una instabilità più estesa. Pur ...

Banche - pronta l’asta Bce. Le italiane per ora disertano : Almeno per il momento, le Banche italiane hanno liquidità in abbondanza. Dunque, meglio aspettare quando davvero ce ne sarà bisogno per fare incetta di denaro alle aste Bce

Tredici Pietro : "Sono orgoglioso di esser figlio di Morandi - ma è anche un fardello convivere con la sua fama" : “Non potendo criticare la qualità della musica mi screditano dicendo che ho ottenuto visibilità grazie a mio padre. Chiamarsi Morandi catalizza l’attenzione, ma è più difficile piacere al pubblico”. Le visualizzazioni su Youtube da centinaia sono diventate migliaia, poi hanno superato il milione. essere figlio di Gianni Morandi l’avrà anche aiutato, ma non c’è dubbio, ...

Salvini ancora al potere? Anche no : Seguendo ‘’un po’ per celia e un po’ per non morir’’ gli interminabili dibattiti sulla crisi, mi sono domandato spesso se non favorissero una discussione più serena e comprensibile alcune puntualizzazioni da parte dei conduttori, rispetto a convinzioni che ormai rischiano di essere date per scontate.A partire dalle opinioni di coloro che invocano l’autodafè di nuove elezioni in mancanza ...

Previsioni meteo 24 agosto : un sabato tra sole e qualche temporale - anche intenso : L'ondata di calore è ormai un ricordo, ma ci sarà ancora un clima ancora estivo con temperature abbastanza nella norma. Tuttavia l'instabilità porterà ad una discreta attività temporalesca specialmente nelle ore pomeridiane e nelle aree montuose e interne di tutte le regioni.Continua a leggere

LIVE Equitazione - Europei salto 2019 in DIRETTA : Italia - ora serve il miracolo. Sbaglia anche Marziani - Francia lontanissima - mentre si allontana anche l’Irlanda : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.10 Il Belgio risponde con una sola penalità di Jerome Guery, che chiude il terzo giro. Pochi centesimi il vantaggio dei belgi sui tedeschi, Gran Bretagna distante cinque punti. Ottava l’Italia. 17.07 Fa sul serio la Germania, che con il percorso netto di Marcus Ehning minaccia il Belgio in prima posizione. Il teutonico è inoltre decimo nella classifica individuale. 17.05 Amanda ...

LIVE Equitazione - Europei salto 2019 in DIRETTA : Italia - ora serve il miracolo. Sbaglia anche Pisani - Francia lontanissima : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.41 Il tedesco Christian Ahlmann, pezzo da novanta del panorama internazionale, realizza percorso netto, ed è attualmente quarto in classifica, mentre la Germania sale anche nella competizione a squadre. 16.39 Non ne approfitta la Francia, con Nicolas Delmotte che ripete quanto fatto ieri, con altre 4 penalità, trovandosi in quinta posizione della graduatoria individuale. 16.37 Per la ...

Luciana Littizzetto in lutto. Il messaggio toccante e addolorato : “Mi mancherai” : “Non ci sei più. E nemmeno io. #gigiatesoromio”. Con queste parole Luciana Littizzetto ha annunciato la triste notizia per lei e per la sua famiglia. Tantissime le manifestazioni di affetto che in queste ore stanno travolgendo la celebre comica. La sua cagnolina Gigia, alla quale era tanto affezionata, è morta. Le due erano insieme da quasi 10 anni e Luciana parlò di lei sul suo blog Cicapui. La conduttrice raccontò di aver trovato la cagnolina ...

Banche - la Bce ammorbidisce le richieste sulla copertura dei nuovi crediti deteriorati. “Vittoria del Parlamento europeo” : La Banca centrale europea ha ammorbidito le direttive sul trattamento dei nuovi crediti deteriorati delle Banche dell’Eurozona, recependo la normativa emanata dal Parlamento europeo. La supervisione unica europea, ora guidata dall’italiano Andrea Enria, ha stabilito che gli Npl derivanti da prestiti concessi dopo il 26 aprile sono soggetti, in linea di principio, unicamente ai requisiti del cosiddetto “Primo pilastro”. E non ...

Stefano Bettarini : "Dopo Temptation Island Vip - Nicoletta è ancora più gelosa. Mi ha fatto anche seguire da un detective..." : Stefano Bettarini e Nicoletta Larini presero parte alla prima edizione di Temptation Island Vip, la versione vip del docu-reality prodotto da Maria De Filippi che tornerà presto in onda su Canale 5 con la seconda edizione condotta da Alessia Marcuzzi. Per la cronaca, la prima edizione fu condotta da Simona Ventura, ex moglie di Bettarini.L'ex calciatore, nonostante i 2 anni di fidanzamento e la relazione solida che ha costruito con la propria ...