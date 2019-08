Demi Lovato | frecciatina a Taylor Swift durante i Vma | ' Odio gli awards'

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 27 agosto 2019) Ieri sera si è tenuto il gala di premiazione degli Mtv Video Musicil qualeha fatto incetta di premi e ha cantato dal vivo i suoi pezzi You need to calm down e Lover, che stano già scalando le classifiche di mezzo mondo. Nella lista dei grandi assenti della serata, va segnalato il nome di, la quale però ha seguito la lunga serata di premiazione comodamente dal divano della sua abitazione; e proprio mentre lariceveva uno dei premi che l'è stato assegnato, l'ex stellina Disney ha lanciato unaalla sua collega, scatenando una nuova "guerra" social tra i loro fan. Vma,lancia unala premiazione Nel dettaglio, infatti, ieri serai Vma 2019,ha ricevuto il premio per il Video of the Year e nel momento in cui la cantante ha ritirato la tanto ambita statuetta, ecco ...

