Al via la Saudi Professional League | Giovinco protagonista | “Voglio vincere anche qui”

Anche l’Arabia Saudita vuole il Gran Premio - avviate trattative : L'Arabia Saudita e la Formula 1 stanno discutendo della possibilita' di ospitare una gara nel Paese. Secondo quanto rivelato oggi dal quotidiano Times, sarebbe stato chiesto a riguardo un parere ai capi delle scuderie. Il giornale ha riferito che la Formula 1 e le 10 squadre avrebbero chiesto rassicurazioni su questioni quali i diritti umani, l'uguaglianza di genere e la liberta' dei media prima di organizzare una gara nel Paese. Il quotidiano ...

Arabia Saudita - ora le donne potranno viaggiare all’estero senza permesso di un tutore : Le donne che vivono in Arabia Saudita e che hanno più di 21 anni, ora, per la prima volta, potranno finalmente viaggiare da sole, all’estero, senza il consenso e l’approvazione di un tutore. È un enorme passo avanti per lo smantellamento dei vincoli e delle barriere che, finora, hanno reso le donne cittadine di seconda classe nel loro paese, anche se non è ancora chiaro se la regola entrerà in vigore immediatamente. Le altre norme emanate ...

Arabia Saudita - sì al passaporto alle donne e ai viaggi da sole : Svolta in Arabia Saudita: le donne non avranno più bisogno del permesso di un "tutore maschio" o di un accompagnatore per viaggiare all'estero e ottenere un passaporto, come previsto in un decreto firmato dal Re Salman bin Abdulaziz. La nuova norma sancisce il diritto di ogni cittadino Saudita di ottenere un passaporto, limitando l'autorizzazione del tutore ai soli minori, senza alcuna distinzione di genere o restrizione per le donne. ...

Arabia Saudita - le donne potranno avere un passaporto e viaggiare senza accompagnatore maschio : Una nuova conquista per le donne dell’Arabia Saudita: il governo ha deciso che potranno ottenere un passaporto e viaggiare all’estero senza l’autorizzazione di un tutore o un accompagnatore di sesso maschile. A riportare la notizia è il quotidiano Umm al-Qura che cita la delibera di Riad: “Un passaporto sarà rilasciato a qualsiasi cittadino Saudita lo richieda”. Secondo quanto riportato dal giornale filogovernativo ...

Trump invia 500 soldati in Arabia Saudita |Iran : no alla guerra ma non temiamo nulla : Il presidente americano ha parlato di Iran al telefono con Macron e ha avvertito Teheran di non fare "nulla di stupido", altrimenti "pagherà un prezzo che nessun altro ha mai pagato".

