“Ci ha regalato speranza” Nadia Toffa | la splendida iniziativa del comune per ricordarla

Fonte : caffeinamagazine

(Di domenica 25 agosto 2019) Non smettono di arrivare i messaggi di addio, di stima e di amore nei confronti di. La scomparsa della conduttrice delle Iene ha infatti sconvolto tutti, fuori e dentro il mondo dello spettacolo. Era una guerriera e lo sappiamo non solo per come ha combattuto contro il cancro, ma anche e soprattutto per il lavoro che faceva, per le inchieste che ha condotto, per quel suo intrufolarsi dove vedeva del losco, del malaffare, delle ingiustizie. Lo faceva per denunciare situazioni scomode e per aiutare i più deboli. Come quando era andata a Taranto, per studiare e capire meglio la questione delle emissioni del siderurgico dell’Ilva. Per il suo impegno l’amministrazione comunale cittadina aveva deciso di renderla cittadina onoraria, quando era ancora in vita. Ma adesso c’è un’altra lodevoleche arriva sempre dal Meridione. E parte una petizione in suo onore. Continua a ...

chetempochefa : “E a mano a mano vedrai con il tempo Lì sopra il suo viso lo stesso sorriso Che il vento crudele ti aveva rubato”… - SwainjuveAEWWE : RT @giampdisan: Il rigore regalato a #Mertens quello non dato a #Ribery ed il fuorigioco visionario sul gol di #CR7 la dice lunga su cosa c… - ang7999lagoccia : RT @irrisolvibile: Mi scusi, signor capa di bomba @SalvioEspo , ce lo fa un video sulla morte del calcio dopo il rigore regalato a quel sim… -