Blitz antidroga nel Comasco | smantellati bivacchi di spaccio

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 25 agosto 2019) Luca Sablone Nell'operazione sono stati impiegati 43 poliziotti, un elicottero e un'unità cinofila. Molteni: "Stop venditori di morte" Nel pomeriggio di venerdì 23 agosto il comprensorio del Parco Sorgenti del Lura, nel, è stata soggetta di uncon il fine di prevenire e contrastare le attività didi stupefacenti. Un maggiore rilievo hanno avuto i controlli svoltisi nelle aree boschive di Villa Guardia: la zona è stata ripetutamente segnalata dai cittadini come luogo di. L'operazione L'operazione è stata concordata nel corso di una riunione del Comitato per l'Ordine e la sicurezza pubblica: efficace la sinergia instaurata tra le forze di polizia, la guardia di finanza, la polizia locale e i Comuni interessati. Sono stati impiegati complessivamente 43 agenti, un elicottero e un'unità cinofila. È stato così possibile segnalare due persone per ...

lameziainstrada : Blitz antidroga a Catanzaro: rinvenute marijuana, cocaina e una carabina - lasrisasdelaura : RT @lanuovasardegna: Blitz antidroga della polizia, arrestato un 20enne a Selargius - lanuovasardegna : Blitz antidroga della polizia, arrestato un 20enne a Selargius -