Roma Valerio Tomassini ucciso da un sessantenne | cadavere vicino ai cassonetti

Roma - 'dolce vita' di Valeriona : immersione nella fontana con sanzione da 550 euro (Video) : Cosa non si fa per presentare un proprio prodotto, nel caso specifico un brano musicale il cui titolo 'Me Gusta (Baci Stellari)' identifica subito l'autrice. La 'Valeriona nazionale', al secolo Valeria Virginia Laura Marini, questo il nome completo della celebre showgirl oggi 52enne, per pubblicizzare l'uscita del suo ultimo lavoro musicale ha scelto la massima esposizione mediatica: si è immersa nella monumentale fontana Romana della Barcaccia ...