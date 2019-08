Repubblica | la Juve ha maledettamente bisogno di tranquillità

Fonte : ilnapolista

(Di sabato 24 agosto 2019) Laha dannatamentedisecondo. Un marziano a Parma faticherebbe a riconoscere lantus persino dalla maglie, figurarsi dal resto Sarri a casa malato che salterà la prima di campionato e Dybala e Higuain che si giocano il posto in campo in attesa di capire ancora se verranno ceduti. Una situazione di instabilità totale in cui ancora non è stata assegnata la maglia numero 9, promessa a Icardi. Ma l’argentino è rimasto fermo ai box in attesa che da Torino gli venisse tesa una mano e molto probabilmente là resterà anche dopo il 2 settembre. Una confusione che non si placherà con l’inizio del campionato, ma solo col termine della sessione di mercato. L'articolo: lahadiilNapolista.

