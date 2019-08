Nessuno vuole prendersi Jack Letts

Di Maio : "Salvini sleale e irresponsabile. Nessuno si vuole sedere al tavolo con Renzi" : "Salvini è stato sleale e la Lega pagherà questa scelta". Luigi Di Maio è tornato a condannare il tradimento di Matteo Salvini, che ha deciso di voltare le spalle a questo Esecutivo invocando nuove elezioni per non dover più condividere l'agenda del programma con i 5 Stelle. Per Di Maio quanto sta avvenendo ha "dell'incredibile" e il responsabile è solo Matteo Salvini che ha scelto di diventare "sleale nei confronti del contratto di Governo ...

Crisi di governo - Di Maio : “Nessuno vuole sedersi al tavolo con Renzi. Non ci sono giochi di palazzo da fare - vogliamo il taglio dei parlamentari” : “Nessuno vuole sedersi al tavolo con Renzi. Leggo di aperture, chiusure: il M5S vuole che si apra al taglio dei 345 parlamentari, inoltreremo la richiesta alla Camera. Non ci sono giochi di palazzo da fare, votiamo il taglio”. Lo ha detto il capo politico del Movimento 5 selle Luigi Di Maio, nel corso di una diretta Facebook L'articolo Crisi di governo, Di Maio: “Nessuno vuole sedersi al tavolo con Renzi. Non ci sono giochi di ...

Gazzetta : Nessuno vuole Balotelli. Cosa farà da grande? : Le squadre che lo hanno via via corteggiato si sono poi defilate. Mario Balotelli farebbe gola a tutti per il campione che è in campo, ma poi Nessuno lo vuole davvero, perché Nessuno sa Cosa vuole fare veramente da grande e perché il suo carattere non è per niente facile. Di SuperMario parla oggi la Gazzetta dello Sport. Il Parma lo ha corteggiato all’inizio dell’estate, ma “il fidanzamento sarebbe stato troppo costoso” e allora ha ...

Nessuno vuole Libra : Milano. Ecco un elenco non esaustivo delle istituzioni politiche e finanziarie che si sono pronunciate con toni scettici e/o contrari nei confronti di Libra, il progetto di moneta virtuale presentato e promosso da Facebook: il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump; il presidente della Federal R

Ex Ilva - vertice al Mise è un nulla di fatto. Arcelor : “Non c’è impegno da parte di tutti”. Di Maio : “Nessuno vuole chiudere” : Nessun passo avanti sull’immunità penale, in cerca di un accordo sulla sicurezza, un’apertura insufficiente sulla cassa integrazione ordinaria che dal 1° luglio riguarda 1395 operai di Taranto. Il vertice al ministero dello Sviluppo Economico tra Luigi Di Maio, sindacati e Arcelor Mittal non ha portato a passi avanti concreti. Convocato dopo lo sciopero proclamato in seguito alla morte del gruista che era all’interno del mezzo ...

ArcelorMittal - tensione con l'azienda al Mise | Di Maio : "Nessuno vuole chiuderla" : "Sembra che si stia lavorando contro la nostra azienda", sottolinea l'a.d. Matthieu Jehl. Intanto sono otto le persone iscritte nel registro degli indagati per la morte dell'operaio precipitato in mare da una gru

Milano - serata per i 30 anni di Blob. Ghezzi : “È tutto”. Chiambretti : “Nessuno ci vuole finire - ma tutti ci vogliono stare” : “Che cos’è Blob? Blob è tutto”. Enrico Ghezzi usa queste parole per descrivere uno dei programmi più longevi della tv italiana, da lui ideato insieme a Marco Giusti trent’anni fa. Ieri sera, la rassegna “La Milanesiana”, creata e diretta da Elisabetta Sgarbi, ha scelto di omaggiarlo con una serata speciale a Milano. “Blob è la televisione per come non l’avevamo mai vista o forse per come non l’avevamo capita – racconta il conduttore della ...

Nessuno vuole affittare ai rom. E il campo nomadi resta aperto : Gianni Carotenuto A Sassari, da tempo il Comune lavora per chiudere il campo nomadi. Prima, però, deve trovare una sistemazione per i 150 residenti. Ma è impossibile, Nessuno è disposto ad affittare le case ai rom. E il campo rimane al suo posto Il campo nomadi rimarrà aperto almeno fino al 31 dicembre 2019. Il motivo? Nessuno vuole dare appartamenti in affitto ai rom. Succede a Sassari dove il Comune ha previsto da tempo la chiusura ...

Ritorno al futuro - Christopher Lloyd e l’idea per un sequel che Nessuno vuole - : Niccolò Sandroni Da tempo si parla di un nuovo film di Ritorno al futuro: “Doc” propone un sequel, ma i fan e i creatori della saga non ne vogliono sapere La saga di "Ritorno al futuro” comprende tre film: la trilogia non deve cambiare secondo i fan, lo sceneggiatore Bob Gale e il regista Robert Zemeckis, ma non tutti la pensano così. Non accenna a fermarsi il trend di riportare al cinema grandi successi del passato. "Star Wars” è ...